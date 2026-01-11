Arena Esportiva da Praia Campista recebe atividades gratuitas e movimenta o verão em Macaé - Foto: Ilustração

Arena Esportiva da Praia Campista recebe atividades gratuitas e movimenta o verão em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 11/01/2026 12:49

Macaé - O verão em Macaé ganha mais movimento, energia e convivência a partir do dia 24 de janeiro, quando a Arena Esportiva da Praia Campista passa a concentrar uma programação intensa de esporte e lazer. Até 8 de fevereiro, moradores e visitantes terão acesso gratuito a atividades pensadas para todas as idades, transformando a orla em um grande espaço de encontro, saúde e diversão ao ar livre.

A iniciativa, já consolidada no calendário da cidade, reúne modalidades que combinam competitividade e descontração. Estão previstas disputas e vivências de vôlei de praia, beach soccer, beach tennis, futevôlei e frescobol, além de uma arena dedicada às artes marciais. O público também poderá participar de clínicas esportivas, apresentações, aulas de dança e atividades abertas, sem necessidade de inscrição prévia.

Segundo o secretário de Esportes, César Maillet, a proposta vai além da prática esportiva. O projeto busca aproximar pessoas, estimular hábitos saudáveis e revelar talentos que surgem na areia, muitas vezes diante da própria família. Para ele, o esporte cumpre um papel social importante ao promover inclusão, bem-estar e oportunidades, especialmente durante o período de férias.

A programação completa será divulgada nos próximos dias, mas a expectativa é de grande participação popular, repetindo o sucesso das edições anteriores. A arena será montada com estrutura adequada para receber crianças, jovens, adultos e idosos, reforçando o caráter democrático do evento.

Além do Esporte Verão, Macaé encerrou o último ano com um calendário esportivo diversificado, que incluiu campeonatos municipais, corridas de rua, eventos de ciclismo e ações voltadas ao esporte de base e ao esporte adaptado. O Programa Bolsa Atleta também teve destaque ao apoiar atletas locais em competições regionais, nacionais e internacionais, fortalecendo o nome da cidade no cenário esportivo.

A proposta do verão segue essa mesma linha: ocupar os espaços públicos com vida, movimento e boas histórias, mostrando que o esporte é ferramenta de transformação social e qualidade de vida.