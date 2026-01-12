Veículo recuperado apresentava placas trocadas e sinais de adulteração - Foto: Divulgação

Veículo recuperado apresentava placas trocadas e sinais de adulteraçãoFoto: Divulgação

Publicado 12/01/2026 11:11

Macaé - O rastro de um crime cometido a mais de 200 quilômetros de distância terminou em Macaé. Um veículo roubado em Niterói foi localizado e recuperado pela Polícia Militar na tarde de domingo, dia 11, durante uma ação que reforça o cerco contra crimes patrimoniais na cidade.

A movimentação começou após um chamado ao 190, que levou equipes do 32º BPM até a Avenida Conselheiro Almeida Pereira, no bairro Praia Campista. No local, os policiais encontraram um Fiat Fastback em situação suspeita. A vistoria revelou uma série de irregularidades, como placas trocadas e indícios de adulteração no chassi e nos vidros, sinais claros de tentativa de ocultar a origem criminosa do automóvel.

O carro foi removido por reboque e levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde ficou apreendido para perícia. Um homem que se apresentou como responsável pelo veículo também foi conduzido à unidade policial. Após a análise do caso, a autoridade de plantão confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A Polícia Militar destaca que ações integradas e respostas rápidas a denúncias têm sido fundamentais para a recuperação de veículos roubados e para a redução desse tipo de crime no município.