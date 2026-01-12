Veículo recuperado apresentava placas trocadas e sinais de adulteraçãoFoto: Divulgação
Carro roubado na Região Metropolitana é recuperado pela PM em Macaé
Fiat Fastback com sinais de adulteração foi localizado na Praia Campista e levou um homem à prisão
Arte que acolhe: Centro Onda ganha nova pintura e transforma espaços em cenário de inspiração
Murais assinados por Marlon Muk levam identidade local, cores e sensibilidade ao centro de formação artística de Rio das Ostras
Inclusão que orienta: manual chega a Macaé como ferramenta contra o preconceito
Material reúne práticas acessíveis e linguagem correta para fortalecer direitos das pessoas com deficiência
Calor, chuva e alerta: verão acende sinal de prevenção contra arboviroses em Macaé
Com mosquitos mais ativos, informação e cuidado diário viram aliados da saúde
Arena da Praia Campista vira ponto de encontro do verão em Macaé
Projeto Esporte Verão leva atividades gratuitas, integração e qualidade de vida para moradores e turistas entre janeiro e fevereiro
Cevas Itinerante estreia 2026 no Parque Aeroporto e leva prevenção para perto de quem mora no bairro
Ação une orientação, visitas domiciliares e combate a vetores em um dos pontos mais movimentados da região
