Campanha incentiva moradores a transformar solidariedade em atitude que salva vidasFoto: Ilustração

Publicado 13/01/2026 13:48

Macaé - A campanha Solidariedade não tira férias segue mobilizando moradores de Macaé para um gesto simples que salva vidas. Em um período marcado por viagens, festas e recesso escolar, quando o número de doadores costuma cair drasticamente, a iniciativa ganha ainda mais força ao alertar para a necessidade constante de manter os estoques de sangue em níveis seguros.

A ação, iniciada há cerca de um mês, é conduzida pelo Serviço Municipal de Hemoterapia e chama atenção para um cenário que se repete em todo o país nesta época do ano: menos doações e maior demanda por transfusões, especialmente por causa de acidentes, emergências hospitalares e tratamentos contínuos de saúde.

As doações são realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, na Rua Doutor Bueno, número 40, no Centro. Para facilitar o acesso, os voluntários podem agendar o atendimento pelo link Doe Sangue. O serviço integra a Hemorrede, sistema coordenado pelo Ministério da Saúde, responsável por organizar o atendimento regional.

Segundo o responsável técnico pelo Serviço de Hemoterapia, Adelmo Dalmas, o sangue coletado em Macaé abastece unidades estratégicas da região. “Atendemos o Hospital Público Municipal, o Hospital da Serra, o Pronto Socorro Municipal, o setor do SUS do Hospital São João Batista e também as redes públicas de Conceição de Macabu e Carapebus. Em situações pontuais, apoiamos outros municípios”, explicou.

O hematologista alerta que o avanço da medicina amplia a necessidade transfusional. Cirurgias mais complexas, tratamentos como quimioterapia, hemodiálise e o aumento de doenças crônicas elevam a demanda. Somam-se a isso os casos de acidentes de trânsito, violência urbana e períodos de maior incidência de dengue, quando cresce a necessidade de transfusão de plaquetas.

Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, alimentado e bem hidratado. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis. É obrigatório apresentar documento oficial com foto. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 2796-1756.