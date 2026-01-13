Trecho da Rua Flamboyants terá bloqueio parcial para obra de macrodrenagem no bairro Aroeira - Foto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 13:48

Macaé - Motoristas que circulam pelo bairro Aroeira precisam redobrar a atenção a partir desta terça-feira, dia 13. Uma obra de macrodrenagem vai provocar mudanças no tráfego logo nas primeiras horas da manhã, com bloqueio parcial de via em um dos principais acessos da região.

A intervenção começa às 6h, na Rua Flamboyants, na esquina com a Avenida Vitória Régia, às margens do canal. O trecho ficará interditado para a execução dos serviços iniciais, que têm previsão de duração de cerca de uma semana. Durante esse período, quem segue pela Avenida Vitória Régia em direção à Linha Verde deverá utilizar como rota alternativa a Rua das Acácias e a Rua Cabiúnas.

A obra faz parte de um conjunto de melhorias em drenagem e pavimentação que vai avançar por outros pontos do bairro. O cronograma total prevê aproximadamente 60 dias de trabalhos, com o objetivo de reduzir alagamentos e melhorar as condições das vias.

A empresa responsável ficará encarregada da sinalização no entorno da intervenção. Já a mobilidade urbana contará com painéis eletrônicos para orientar os condutores sobre os desvios e garantir mais fluidez no trânsito.