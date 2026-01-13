Cabines de teleatendimento já funcionam em unidades de saúde e ampliam o acesso a especialistas em Macaé - Foto: Divulgação

Cabines de teleatendimento já funcionam em unidades de saúde e ampliam o acesso a especialistas em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 13:48

Macaé - O morador de Macaé passou a contar com uma nova forma de cuidar da saúde sem enfrentar longas filas. O programa Saúde Digital Macaé já está em funcionamento e vem mudando a rotina de atendimento ao permitir consultas com médicos especialistas por meio de cabines de teleatendimento instaladas na rede pública.

A iniciativa começou a operar em unidades estratégicas, como a UBS Aroeira, a UPA Barra e o Centro de Especialidades Médicas Moacyr Santos. A proposta é ampliar o serviço para mais de 31 unidades de saúde, garantindo acesso rápido a especialistas, exames, orientações médicas e até a retirada de medicamentos no mesmo local.

Na prática, o atendimento é simples e pensado para facilitar a vida do paciente. Após a classificação inicial, a pessoa insere o CPF na cabine, escolhe a opção de consulta e segue as orientações do próprio sistema. Durante o atendimento, é possível aferir pressão arterial, medir a oxigenação do sangue, verificar a temperatura corporal e conversar com o médico por telemedicina. Ao final, a prescrição pode ser retirada diretamente na farmácia da unidade.

A proposta, segundo a Secretaria de Saúde, é encurtar distâncias, otimizar o tempo e tornar o cuidado especializado mais acessível. “O Saúde Digital chegou para facilitar o acesso às especialidades, uma demanda real da população e um avanço importante na forma de cuidar das pessoas”, destacou o secretário Lucas Rodrigues.