Cabines de teleatendimento já funcionam em unidades de saúde e ampliam o acesso a especialistas em MacaéFoto: Divulgação
Saúde Digital aproxima especialistas e reduz espera por atendimento em Macaé
Cabines de telemedicina ampliam acesso, agilizam consultas e levam tecnologia para dentro das unidades de saúde
Perseguição e ameaças levam à prisão de homem em Macaé
Mensagens com promessas de morte e idas ao trabalho da vítima motivaram ação rápida da Polícia Civil
Obra muda trânsito no Aroeira e exige atenção de motoristas em Macaé
Intervenção de macrodrenagem começa nesta terça e altera circulação em trecho estratégico do bairro
Doar sangue vira gesto de cuidado coletivo durante férias e Carnaval em Macaé
Campanha reforça importância da solidariedade em período crítico para os estoques e convoca novos voluntários
CAp Macaé abre calendário de matrículas para 2026 e convoca aprovados
Atendimento presencial acontece de 26 a 28 de janeiro, seguindo rigorosamente a ordem de classificação
Lista anda e novos aprovados são chamados para reforçar serviços públicos em Macaé
Convocação contempla áreas essenciais e abre caminho para a posse de profissionais da educação e da área social
