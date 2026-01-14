Cursos gratuitos oferecem formação prática e ampliam oportunidades de emprego para moradores de Macaé - Foto: Ilustração

Cursos gratuitos oferecem formação prática e ampliam oportunidades de emprego para moradores de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 14/01/2026 11:41

Macaé - Macaé dá mais um passo para aproximar trabalhadores do mercado de trabalho ao abrir, a partir desta quarta-feira (14), as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional. A iniciativa oferece 151 vagas presenciais em sete formações voltadas à área industrial, com aulas práticas e início previsto para o dia 2 de fevereiro. As inscrições seguem até quinta-feira (15) e devem ser feitas presencialmente, no Centro da cidade.

A oferta é resultado de uma parceria com a Firjan, por meio do Senai, reconhecido pela formação técnica de excelência. A proposta é clara: preparar moradores do município para ocupar vagas que exigem qualificação específica, fortalecendo a mão de obra local e ampliando oportunidades de geração de renda.

Entre os cursos disponíveis estão Pintor Industrial Rolo e Trincha, Mecânico de Manutenção de Equipamentos Hidropneumáticos, Assistente de Produção Industrial, Controlador e Programador de Produção, Eletricista Predial e Soldador de Aço Carbono TIG 6g. Cada candidato pode se inscrever em apenas um curso, respeitando os turnos e critérios definidos em edital.

As inscrições acontecem na sede da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional, na Rua Alfredo Backer, 363, das 9h às 18h. Podem participar moradores de Macaé com idade mínima de 18 anos, Ensino Fundamental completo e renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Quinze por cento das vagas são reservadas para Pessoas com Deficiência, conforme a legislação.

O processo seletivo terá resultado parcial divulgado no dia 21 de janeiro. O resultado final e a convocação para matrícula saem no dia 24. Todo o material didático, equipamentos de proteção e insumos das aulas práticas serão fornecidos gratuitamente pelo Senai.