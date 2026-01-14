Estudantes do curso técnico em Química do Colégio Castelo vivenciam a prática profissional por meio de parceria com a GT Química - Foto: Divulgação

Publicado 14/01/2026 11:41

Macaé - O futuro profissional começa a ganhar forma ainda na sala de aula para estudantes do curso técnico em Química do Instituto Nossa Senhora da Glória, o Colégio Castelo, em Macaé. A parceria com a GT Química, empresa especializada em análises laboratoriais e suporte a operações offshore e industriais, vem abrindo caminhos reais de trabalho, renda e crescimento para jovens que apostam na Educação Técnica como projeto de vida.

Na prática, a união entre escola e empresa já apresenta resultados concretos. Alunos bolsistas do projeto Novos Talentos GT Química e ex-estagiários do curso técnico conquistaram espaço no mercado e foram efetivados após períodos de formação prática. A iniciativa fortalece a ligação entre teoria e vivência profissional, sem abrir mão do acompanhamento humano, marca da educação salesiana.

O contato direto com o ambiente corporativo permite que os estudantes compreendam rotinas, desafios e responsabilidades da área de Química, além de ampliarem expectativas sobre carreira e futuro. O projeto Novos Talentos, idealizado pela direção da GT Química, começou em julho de 2025 com um processo seletivo aberto. Cinco jovens foram escolhidos para cursar o técnico em Química com bolsa integral, auxílio mensal e acompanhamento contínuo.

Além do suporte financeiro, a empresa acompanha o desempenho acadêmico, frequência e evolução dos estudantes. Encontros presenciais e conversas sobre carreira aproximam os jovens da realidade profissional e criam vínculos com a empresa. O reflexo desse trabalho também aparece nos estágios: seis alunos passaram pela GT Química e todos foram contratados, alguns antes mesmo do fim do período de estágio.

Para a comunidade escolar, a parceria reforça o papel transformador da educação profissional. Inspirado nos princípios de Dom Bosco, o Colégio Castelo aposta na formação técnica aliada a valores éticos, responsabilidade social e preparo para o mundo do trabalho. A proposta vai além do diploma e mira na construção de cidadãos conscientes, preparados para atuar com competência e dignidade.

Em um cenário de constantes mudanças no mercado, a experiência mostra que investir em Educação Técnica de qualidade pode ser o primeiro passo para histórias de sucesso que começam em Macaé e ganham o mundo.