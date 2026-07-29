Tecnologia de reconhecimento facial auxiliou equipes de segurança na localização e prisão de homem com mandado judicial em abertoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Reconhecimento facial identifica foragido e reforça eficiência da segurança em Macaé
Sistema inteligente localiza homem com mandado de prisão durante a Expo Macaé e confirma avanço do monitoramento integrado no município
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Desfile de aniversário muda trânsito de Macaé e exige atenção redobrada dos motoristas
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