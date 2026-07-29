Tecnologia de reconhecimento facial auxiliou equipes de segurança na localização e prisão de homem com mandado judicial em aberto - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Tecnologia de reconhecimento facial auxiliou equipes de segurança na localização e prisão de homem com mandado judicial em abertoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 29/07/2026 10:18 | Atualizado 29/07/2026 10:22

Macaé - A multidão circulava normalmente entre os espaços da Expo Macaé quando a tecnologia entrou em ação. Em poucos segundos, uma câmera captou uma imagem, cruzou informações em tempo real e apontou a A multidão circulava normalmente entre os espaços da Expo Macaé quando a tecnologia entrou em ação. Em poucos segundos, uma câmera captou uma imagem, cruzou informações em tempo real e apontou a presença de um homem procurado pela Justiça . O alerta foi imediato. A resposta também. A operação terminou com mais uma prisão realizada graças ao sistema de monitoramento inteligente implantado no município.

A ocorrência foi registrada na terça-feira (28) e reforçou a importância do uso da tecnologia como aliada das forças de segurança. O sistema de reconhecimento facial identificou um homem que possuía mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia, expedido pela Vara Única da Comarca de Cordeiro e Macuco.

Assim que a identificação foi confirmada, o Centro de Operações repassou a localização às equipes que atuavam no evento. Policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) seguiram até o ponto indicado e realizaram a abordagem nas dependências do Parque de Exposições Latiff Mussi.

Após a conferência dos dados e da ordem judicial, o homem foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, onde foram adotados os procedimentos legais para o cumprimento do mandado.

A ocorrência evidencia a eficiência do modelo de segurança adotado em Macaé, que combina monitoramento por câmeras, inteligência artificial e atuação integrada das forças policiais. O reconhecimento facial permite identificar pessoas com pendências judiciais em poucos instantes, reduzindo o tempo de resposta das equipes e ampliando a capacidade de prevenção durante grandes eventos.

O sistema integra a estrutura tecnológica do município e atua em conjunto com agentes de segurança, permitindo respostas rápidas sempre que há confirmação de ocorrências ou alertas emitidos pelas plataformas de monitoramento.

A utilização dessas ferramentas faz parte de uma estratégia permanente voltada ao fortalecimento da segurança pública, ampliando a sensação de proteção para moradores e visitantes e tornando grandes eventos mais seguros para toda a população.