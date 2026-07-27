Avenidas da Imbetiba receberão esquema especial de trânsito para a realização do tradicional Desfile Cívico de aniversário de Macaé - Foto: Ilustração

Avenidas da Imbetiba receberão esquema especial de trânsito para a realização do tradicional Desfile Cívico de aniversário de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 27/07/2026 13:44

Macaé - O maior evento cívico do calendário de Macaé vai transformar a rotina da cidade nesta quarta-feira (29). Para receber milhares de pessoas nas comemorações pelos 213 anos de emancipação político-administrativa do município, um esquema especial de trânsito entrará em operação logo nas primeiras horas da manhã, com bloqueios, desvios e reforço na orientação aos motoristas na região da Imbetiba.

As mudanças foram planejadas para garantir segurança ao público, aos estudantes, às instituições participantes e às equipes envolvidas no tradicional Desfile Cívico, um dos momentos mais aguardados da programação de aniversário da cidade.

Segundo a Coordenadoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a partir das 5h, a Avenida Elias Agostinho e a Avenida Agenor Caldas permanecerão totalmente interditadas nos dois sentidos, desde a Rua Papa João XXIII. O bloqueio permitirá a montagem da estrutura do desfile e a preparação do espaço que receberá autoridades, participantes e espectadores.

Durante toda a operação, agentes de trânsito atuarão na região para orientar motoristas, organizar o fluxo de veículos, sinalizar os desvios e garantir a segurança viária. A expectativa é reduzir transtornos e manter a circulação organizada nas vias alternativas.

Quem precisar acessar a Petrobras deverá utilizar a Rua Abílio Moreira de Miranda. Já os condutores com destino ao bairro Imbetiba terão como principal opção a Rua Dr. Júlio Olivier, indicada como rota alternativa durante a interdição.

Outro pedido feito pela Secretaria de Mobilidade Urbana é para que moradores e motoristas evitem estacionar veículos ao longo da Avenida Elias Agostinho a partir das 5h. A medida facilitará a organização do espaço e contribuirá para que toda a estrutura do desfile seja instalada dentro do cronograma previsto.

Para quem pretende acompanhar a programação, a recomendação é utilizar o transporte público sempre que possível. Além de facilitar o deslocamento, a medida ajuda a reduzir o volume de veículos na região central e melhora a mobilidade durante o evento.

Após o encerramento das celebrações, as equipes iniciarão a desmontagem da estrutura e as vias serão reabertas gradualmente, permitindo o retorno normal da circulação.