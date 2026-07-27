Avenidas da Imbetiba receberão esquema especial de trânsito para a realização do tradicional Desfile Cívico de aniversário de MacaéFoto: Ilustração
Desfile de aniversário muda trânsito de Macaé e exige atenção redobrada dos motoristas
Interdições começam às 5h desta quarta-feira (29) na Imbetiba para garantir segurança e organização das comemorações pelos 213 anos do município
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Escola do Servidor abrirá nova fase na qualificação do funcionalismo e fortalecerá serviços públicos em Macaé
Unidade será inaugurada nesta segunda-feira (28) com estrutura para atender até 220 servidores por turno e lançará campanha que reforçará o orgulho de servir à população
Macaé fortalece igualdade racial com nova sede e homenagens que inspiram transformação
Após reconhecer trajetórias femininas de destaque no Prêmio Olga Neme, município inaugura nesta segunda-feira (27) a nova sede da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Macaé acelera entregas, inaugura obras e transforma aniversário em vitrine de desenvolvimento
Fim de semana reuniu inaugurações, investimentos em mobilidade, abertura da FEPE Regional e grandes atrações da Expo Macaé 2026, que segue até quarta-feira
Macaé se destaca entre as cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro
Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 coloca o município na 27ª posição entre as cidades fluminenses com mais de 100 mil habitantes, enquanto Itaperuna lidera o índice de violência
FEPE Regional transforma Expo Macaé em vitrine de negócios e espera movimentar R$ 20 milhões
Feira segue até quarta-feira (29), reúne cerca de 200 expositores e fortalece Macaé como um dos principais polos econômicos do interior do Estado
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