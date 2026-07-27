Cerimônia do Prêmio Olga Neme reuniu autoridades, homenageadas e representantes da sociedade civil em uma celebração da luta por igualdade e valorização da população negra - Foto: Douglas Smmithy

Cerimônia do Prêmio Olga Neme reuniu autoridades, homenageadas e representantes da sociedade civil em uma celebração da luta por igualdade e valorização da população negraFoto: Douglas Smmithy

Publicado 27/07/2026 13:33 | Atualizado 27/07/2026 13:34

Macaé - A valorização da população negra ganhou novos capítulos em Macaé. A valorização da população negra ganhou novos capítulos em Macaé. Depois de homenagear mulheres que se tornaram referência na defesa dos direitos , na produção do conhecimento e na construção de políticas públicas, o município deu sequência à programação do Julho das Pretas com mais um marco importante. Nesta segunda-feira (27), às 17h, será inaugurada a nova sede da Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, no bairro Imbetiba, ampliando a estrutura destinada ao desenvolvimento de ações voltadas à equidade, inclusão e combate ao racismo.

A entrega do novo espaço acontece poucos dias após a realização do Prêmio Olga Neme 2026, promovido no Museu Solar dos Mellos. A cerimônia integrou as celebrações pelo Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e pelo Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, reunindo autoridades, representantes de universidades, movimentos sociais, instituições públicas e integrantes da sociedade civil.

Nesta edição, receberam a homenagem Lorraine Moreira, Jessika Celestino e Rute Costa. As três foram reconhecidas por trajetórias marcadas pelo compromisso com a promoção da igualdade racial, pela atuação profissional e acadêmica e pela contribuição ao fortalecimento das políticas públicas voltadas à população negra.

Durante a cerimônia, o secretário municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Márcio Camelo, destacou que o reconhecimento representa também um compromisso permanente do município.

"O Prêmio Olga Neme homenageia mulheres que transformam realidades por meio da coragem, do conhecimento e do compromisso com a justiça social. Celebrar essas trajetórias é preservar a memória, fortalecer a ancestralidade e reafirmar que a promoção da igualdade racial é uma política pública permanente e essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária", afirmou.

A subsecretária Sheila Juvêncio ressaltou que reconhecer essas histórias significa ampliar espaços de representatividade e fortalecer o diálogo entre o poder público e a sociedade.

Entre os depoimentos que emocionaram o público, a coordenadora do Programa Municipal de Saúde da População Negra, Jessika Celestino, destacou a importância de construir políticas públicas baseadas em dados e conhecimento científico para reduzir desigualdades históricas. Já a gerente de Saúde Mental, Lorraine Moreira, lembrou que a presença de mulheres negras em espaços de liderança representa o resultado da luta de gerações anteriores e inspira novos caminhos.

A professora da UFRJ Rute Costa, homenageada da noite, participou por meio de mensagem enviada ao evento e afirmou que receber o prêmio simboliza o reconhecimento de uma trajetória construída em favor da valorização das mulheres negras e da transformação social.

Instituído pelo município, o Prêmio Olga Neme leva o nome da advogada e defensora dos Direitos Humanos Olga Sueli Neme Rios, que dedicou sua vida ao acolhimento de pessoas vivendo com HIV e à promoção da cidadania. A homenagem preserva sua memória e reconhece mulheres que seguem construindo esse legado por meio da atuação comunitária, acadêmica, profissional e social.

A programação do Julho das Pretas prossegue nesta segunda-feira com a inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, localizada na Rua Augusto de Carvalho, nº 137, na Imbetiba. O novo espaço passa a concentrar as ações da pasta e representa mais um investimento voltado ao fortalecimento das políticas públicas de combate às desigualdades, promoção da cidadania e garantia de direitos.

Tags: igualdade inclusão cidadania