Participantes do Walking Tour exploram o Solar dos Mellos e descobrem histórias preservadas no coração do Centro de MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 06/03/2026 13:25

Macaé - O Solar dos Mellos voltou ao roteiro de experiências culturais que revelam a memória de Macaé. O imponente casarão histórico, localizado no Centro da cidade, será novamente palco do Walking Tour, passeio guiado que conduz moradores e visitantes por histórias, curiosidades e patrimônios que ajudaram a construir a identidade local.

As visitas ao museu acontecem nos dias 20 e 27 de março. A iniciativa integra o projeto Walking Tour, organizado pela área de turismo do município, que desde 2023 reúne pessoas interessadas em conhecer melhor o passado e os cenários históricos da cidade.

O roteiro começa pelo Solar dos Mellos, edifício erguido em 1891 e considerado um dos marcos arquitetônicos mais importantes de Macaé. O prédio chama atenção pela arquitetura do século XIX, com influências góticas e traços românticos que permanecem preservados ao longo do tempo. Hoje, o espaço abriga o Museu de Macaé e guarda documentos históricos, fotografias, manuscritos e registros audiovisuais que contam capítulos importantes da trajetória da cidade.

A guia do projeto, Paloma Rosa, explica que o passeio tem conquistado cada vez mais participantes. Segundo ela, o público demonstra curiosidade sobre os espaços históricos e valoriza a oportunidade de caminhar pela cidade enquanto conhece fatos marcantes do passado.

Durante o período de férias, a procura pelas visitas cresceu e atraiu moradores e turistas interessados em descobrir detalhes que muitas vezes passam despercebidos na rotina urbana. A proposta do Walking Tour é justamente aproximar as pessoas da história local e incentivar o turismo cultural.

Além do Solar dos Mellos, o calendário de passeios inclui outros pontos tradicionais da cidade. Em abril, o roteiro prevê uma edição especial voltada para pessoas com deficiência na região da Imbetiba. Também estão programadas visitas ao Farolito, conhecido como Farol Velho, e ao Forte Marechal Hermes, além da Igreja de Sant’Anna.

O Solar dos Mellos tem uma trajetória marcada por transformações. A construção foi encomendada pelo coronel Bento de Araújo Pinheiro e, anos depois, em 1911, passou a ser residência da família Mello após a compra feita pelo jornalista e comerciante Cezar Mello. O imóvel ganhou novo papel em 2004, quando foi oficialmente transformado no Museu de Macaé por meio de lei municipal.

Interessados em participar do passeio podem realizar inscrição pelo e mail [macaewt@gmail.com](mailto:macaewt@gmail.com). A recomendação é utilizar roupas leves e calçados confortáveis, além de protetor solar, boné e garrafa de água.

O museu funciona na Rua Conde de Araruama, número 248, no Centro, e segue como um dos principais guardiões da memória histórica da cidade.