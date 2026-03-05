Autoridades, especialistas e representantes da sociedade participaram do primeiro fórum dedicado à revitalização do Centro de MacaéFoto: Douglas Smmithy
O evento foi promovido pela Frente Parlamentar de Fomento ao Desenvolvimento Econômico e Cultural da Região Central, criada pela Câmara em 2025 com a missão de estudar propostas e estimular iniciativas que ajudem a transformar o Centro em um espaço mais ativo, seguro e atrativo para moradores, comerciantes e visitantes.
Durante o fórum, os participantes analisaram um cenário que tem se repetido em diversas cidades brasileiras. A perda de movimento em áreas centrais ocorre por diferentes fatores, como a descentralização do comércio, mudanças no perfil urbano, falta de planejamento e sensação de insegurança. Esse processo provoca impacto direto na economia local e na dinâmica social dos bairros históricos.
O encontro buscou ampliar o diálogo sobre alternativas capazes de reverter esse quadro. Entre os temas debatidos estiveram a valorização do patrimônio cultural, o estímulo ao comércio tradicional, a ocupação de espaços públicos e estratégias de planejamento urbano que incentivem a permanência de moradores e empreendedores na região.
Inspirado em experiências adotadas em outras cidades do país, o fórum também apresentou exemplos de revitalização urbana que conseguiram recuperar áreas centrais e fortalecer a economia criativa. A proposta foi aproximar essas iniciativas da realidade de Macaé e estimular a construção de soluções coletivas para o futuro da cidade.
A expectativa dos organizadores é que o fórum funcione como ponto de partida para novas discussões e projetos que contribuam para a recuperação do Centro, considerado uma área estratégica para o desenvolvimento econômico e cultural do município.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.