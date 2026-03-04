Autoridades participaram da cerimônia que marcou o início das obras do Batalhão Rodoviário e a entrega das viaturasFoto: Moisés Bruno H. Santos
A cerimônia aconteceu na Praça Washington Luiz, no Centro, e reuniu o governador Cláudio Castro, o prefeito Welberth Rezende e autoridades civis e militares. Os veículos foram adquiridos com recursos municipais e serão utilizados exclusivamente no patrulhamento da cidade.
A implantação do Batalhão Rodoviário resulta de parceria entre o município e o Governo do Estado. A nova estrutura terá como foco o fortalecimento da segurança viária, com atenção especial à RJ 106, conhecida como Rodovia Amaral Peixoto, além de outros acessos estratégicos.
Welberth Rezende destacou que as viaturas foram compradas pelo município e doadas à Polícia Militar para reforçar o policiamento preventivo. Segundo ele, a medida integra um conjunto de investimentos voltados à melhoria da qualidade de vida da população.
Cláudio Castro afirmou que o início das obras simboliza a modernização da infraestrutura da corporação em Macaé. O governador ressaltou que os novos veículos devem ampliar a eficiência operacional e contribuir para aumentar a sensação de segurança entre moradores e comerciantes. Ele classificou o município como estratégico para o estado.
O secretário de Estado de Polícia Militar e comandante-geral da corporação, Marcelo de Menezes Nogueira, defendeu a atuação integrada entre Estado e municípios. Para ele, as demandas de segurança nascem nas cidades e exigem diálogo constante para definição de estratégias eficazes. Durante a solenidade, o comandante recebeu o título de cidadão macaense.
Também presente ao evento, o secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas, afirmou que a entrega dos equipamentos segue o mesmo padrão adotado em municípios como Copacabana, Barra da Tijuca, Itatiaia, Volta Redonda, Angra dos Reis e Paraty. Segundo ele, fortalecer o interior representa fortalecer todo o estado.
Com a futura sede do Batalhão Rodoviário e o reforço da frota, a expectativa das autoridades é intensificar o patrulhamento tanto nas rodovias quanto nas áreas urbanas, ampliando a capacidade de resposta e a cobertura policial nos próximos meses.
