Veículo onde estavam os policiais ficou com a frente destruída após o impacto na rodoviaFoto: Reprodução

Publicado 04/03/2026 10:48

Macaé - O policial militar Wanderley Pereira Bastos morreu na manhã de terça-feira, 3, após um grave acidente na BR-101, em Macaé. Ele era lotado no 19º BPM de Copacabana, na capital, e estava em um dos veículos envolvidos na colisão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 8h, no km 148 da rodovia, no sentido Espírito Santo. A batida envolveu dois automóveis e um caminhão. O carro onde estavam os agentes ficou com a parte dianteira completamente destruída, evidenciando a força do impacto.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Público Municipal de Macaé. Em nota oficial, a Polícia Militar confirmou que Wanderley Pereira Bastos não resistiu aos ferimentos, mesmo após atendimento médico.

O outro policial que estava no veículo também foi levado para a unidade hospitalar. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dele.

A ocorrência foi acompanhada pela Delegacia da PRF em Campos dos Goytacazes. As circunstâncias da colisão ainda são apuradas.