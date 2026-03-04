Veículo onde estavam os policiais ficou com a frente destruída após o impacto na rodoviaFoto: Reprodução
Policial militar morre após colisão envolvendo dois carros e caminhão na BR-101
Agente lotado no 19º BPM de Copacabana não resistiu aos ferimentos; acidente ocorreu na manhã de terça-feira
Estudantes do IFF abrem calendário de educação ambiental da BRK em Macaé
Projeto Portas Abertas leva alunos à Estação de Tratamento de Esgoto e reforça debate sobre saneamento e cidadania
Macaé retoma linha Cabeceira do Sana x Frade após reparos emergenciais
Novo itinerário começa a operar nesta quarta-feira e amplia acesso de moradores da região serrana
Frota de ônibus volta a circular após protesto na garagem em Macaé
Manifestação na madrugada atrasou saídas, mas 216 veículos já operam normalmente nas linhas urbanas
Macaé sedia workshop que debate inovação e desafios da Segurança do Trabalho
Especialistas, empresas e profissionais de óleo e gás participam do 14º encontro promovido pela Bridge Safety
Saúde em Movimento leva atendimento médico à serra de Macaé após chuvas
Praça de Córrego do Ouro recebe consultas, vacinas e exames; ação segue para Glicério e Frade durante a semana
