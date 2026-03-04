Ônibus passam a sair da ponte de pedestres na Cabeceira do Sana com destino ao Frade - Foto: Ilustração

Publicado 04/03/2026 10:13

Macaé - A Coordenadoria de Transporte de Macaé colocou em operação nesta quarta-feira, 4, a linha S13A Cabeceira do Sana x Frade, restabelecendo a ligação entre a região serrana e outros pontos do município. A retomada ocorre após a conclusão de reparos emergenciais nas vias afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias.

A linha parte da ponte de pedestres na localidade da Cabeceira do Sana e atende moradores que precisam se deslocar para o Frade, para a sede do município ou para compromissos de trabalho e estudo. A medida busca garantir mobilidade e reduzir o impacto enfrentado por quem ficou temporariamente sem transporte regular.

Outra mudança anunciada é a ampliação do itinerário do serviço especial que sai do Portal do Sana, que passa a seguir até a Cabeceira do Sana, facilitando o acesso dos moradores da região.

O retorno do transporte público só foi possível após a conclusão das intervenções realizadas nas estradas, que apresentaram danos provocados pelo volume de chuva. Com a liberação da via, a expectativa é de que a rotina dos usuários seja gradualmente restabelecida.