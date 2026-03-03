Evento reúne profissionais de Saúde e Segurança do Trabalho no Hotel Mercure, em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 03/03/2026 13:38

Macaé - Macaé recebe nesta quinta-feira (5), o 14º Workshop de Inovação em Saúde e Segurança do Trabalho, encontro que reúne especialistas, gestores e profissionais que atuam diretamente na prevenção de riscos no setor industrial. O evento acontece das 13h às 20h, no Hotel Mercure, e marca a primeira edição do ano promovida pela Bridge Safety.

O workshop se consolida como espaço de troca de experiências e debate sobre os desafios enfrentados por quem atua na linha de frente da segurança ocupacional. A programação inclui palestras, painéis interativos e exposição de tecnologias voltadas à prevenção de acidentes e à gestão de riscos.

De acordo com o diretor da Bridge Safety, Maurício Moniz, a proposta é criar um ambiente de diálogo sobre a realidade da profissão. Ele afirma que o encontro busca fortalecer a construção coletiva de soluções e aproximar os profissionais das novas ferramentas disponíveis no mercado.

A edição em Macaé reúne representantes dos segmentos de petróleo, perfuração, produção offshore, navegação e serviços industriais. Quinze expositores apresentam tecnologias, softwares e soluções digitais aplicadas à segurança no trabalho.

Entre os temas em destaque estão segurança psicológica nas organizações, impactos da nova NR-01 na gestão de riscos e a influência dos fatores humanos na indústria de óleo e gás. A programação também inclui debate sobre desempenho humano e organizacional, ampliando a discussão sobre cultura de prevenção.

Para a técnica e consultora de Segurança do Trabalho Liana Louvain, que já participou de outra edição do evento, encontros como esse ampliam a visão profissional e fortalecem a cultura de cuidado dentro das empresas.

Os organizadores informaram que novas edições já estão previstas para 2026 em outras capitais. As inscrições para o evento em Macaé podem ser feitas pela plataforma digital da organização.