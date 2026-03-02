Comunidade se mobiliza para celebrar 30 anos da paróquia e arrecadar recursos para a obra do novo templo - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 02/03/2026 13:18

Macaé - A Paróquia Santo Antônio completa 30 anos de história em Macaé e prepara uma programação especial que mistura fé, memória e compromisso com o futuro. A celebração oficial acontece no próximo domingo, dia 8, mas a comunidade já vive dias de intensa mobilização espiritual e solidária.

A programação começa na quinta-feira, dia 5, com o Tríduo em ação de graças pelos 30 anos. Até sábado, dia 7, os fiéis participam de momentos de oração e preparação para a missa solene de domingo, às 19h, que contará com a presença do bispo diocesano Dom Pedro Cunha Cruz.

O domingo terá clima de festa desde o início do dia. Ao meio-dia, a comunidade promove almoço comemorativo com moqueca de peixe e moqueca de banana, preparado pela Família Estação, com música ao vivo e opção pegue e leve. Toda a renda será destinada ao revestimento de gesso do teto da nova igreja, etapa considerada fundamental na construção do templo.

Durante o evento, também será lançada a Ação entre Amigos da Festa de Santo Antônio, prevista para junho. A campanha terá dez prêmios, entre eles um carro zero quilômetro, uma moto, um smartphone, televisão, bicicleta e outros itens. Os cupons custarão R$ 10, e os recursos também serão aplicados na obra.

O pároco, padre Gleison Lima, destacou que o aniversário representa gratidão e responsabilidade. Ele lembrou o primeiro pároco, padre Pedro Jové Casas, e os sacerdotes e leigos que ajudaram a construir a trajetória da comunidade. Segundo ele, a nova igreja simboliza uma fé viva e coletiva.

Três décadas depois, a Paróquia Santo Antônio segue ampliando não apenas sua estrutura física, mas também sua presença na vida de centenas de famílias. Uma história construída com oração, união e participação ativa da comunidade.