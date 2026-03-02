Defesa Civil orienta população a acionar o 199 em caso de emergência Foto: Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Macaé - Macaé permanece em estágio de atenção diante da previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento, acompanhada de ventos moderados. A atualização do boletim meteorológico mantém a cidade sob vigilância preventiva, após dias marcados por instabilidade climática.
A Secretaria Executiva de Defesa Civil informou que o monitoramento segue ativo 24 horas, com acompanhamento técnico das condições do tempo e observação de áreas consideradas sensíveis, tanto na região central quanto nos bairros e na serra. O objetivo é garantir resposta rápida caso o cenário sofra qualquer mudança.
O órgão reforça que a participação da população é essencial neste momento. A recomendação é acompanhar os comunicados oficiais e adotar medidas simples de prevenção para reduzir riscos dentro de casa e nas vias públicas.
Entre as orientações estão evitar áreas abertas durante ventos fortes, manter portas e janelas fechadas, não se abrigar sob árvores e redobrar a atenção com fios rompidos. Em caso de falta de energia, a indicação é utilizar lanternas e evitar velas.
Situações de emergência devem ser comunicadas pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp 22 99103 4275.
Defesa Civil orienta população a acionar o 199 em caso de emergência - Foto: Divulgação
Defesa Civil orienta população a acionar o 199 em caso de emergência Foto: Divulgação
fotogaleria
Defesa Civil orienta população a acionar o 199 em caso de emergência
Defesa Civil orienta população a acionar o 199 em caso de emergência