Defesa Civil orienta população a acionar o 199 em caso de emergência Foto: Divulgação
Macaé mantém alerta e Defesa Civil reforça vigilância com previsão de chuva e ventos moderados
Município segue em estágio de atenção e equipes ampliam monitoramento em bairros, Centro e região serrana
Pontes, passarelas e acesso liberado marcam avanço da força-tarefa na serra
Intervenções no Sana, Regalo e Jacould buscam restabelecer mobilidade e garantir segurança após dias de chuva intensa
Trânsito sob vigilância após temporal e Sana ganha linha especial de ônibus
Agentes reforçam rondas em pontos críticos e município cria trajeto emergencial para garantir deslocamento no sexto distrito
Solidariedade entra em ação após chuva forte atingir região serrana
Município e Cruz Vermelha organizam força-tarefa para arrecadar donativos e ampliar apoio às famílias afetadas
Após a chuva, alerta redobrado para evitar doenças em Macaé
Vigilância em Saúde orienta moradores sobre cuidados com ferimentos, alimentos e água após enchentes
Chuva perde força e ruas seguem liberadas na área urbana
Monitoramento aponta redução de bolsões de água e trânsito sem interdições na manhã deste sábado
