Pontos da cidade apresentam água acumulada, mas tráfego segue liberado segundo a Mobilidade Urbana - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 28/02/2026 10:35

Macaé - A Secretaria de Mobilidade Urbana atualizou na manhã deste sábado (28), a situação dos alagamentos e bloqueios nas principais vias de Macaé. O cenário é de redução no volume de água acumulada e, até o momento, nenhuma via urbana está interditada.

Na área central, a Rodoviária e ruas do entorno ainda registram pontos com água parada, mas o tráfego flui normalmente. Na região sul, próximo ao Shopping Plaza, há poças consideradas comuns após chuva, sem bloqueios.

Nas vias expressas, a lâmina d’água diminuiu em relação aos últimos boletins. A Rodovia Amaral Peixoto segue sem bolsões no sentido Rio das Ostras. No Parque de Tubos, a circulação ocorre sem alterações.

A Linha Azul apresenta pontos isolados de água, sem impedimento ao tráfego. Já na Linha Verde, há bolsões próximos à BRK até o Trevo do IML, no sentido Aroeira Shopping, com redução significativa do acúmulo nas últimas horas.

Na Lagoa de Imboassica, a Rua A. Trindade ainda recebe água oriunda da lagoa, mas o volume baixou e o fluxo de veículos é considerado baixo.

Agentes de trânsito permanecem em patrulhamento nas principais vias, acompanhando a evolução do cenário e orientando motoristas.