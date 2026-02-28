Pontos da cidade apresentam água acumulada, mas tráfego segue liberado segundo a Mobilidade UrbanaFoto: Douglas Smmithy
Chuva perde força e ruas seguem liberadas na área urbana
Monitoramento aponta redução de bolsões de água e trânsito sem interdições na manhã deste sábado
Solidariedade entra em ação após chuva forte atingir região serrana
Município e Cruz Vermelha organizam força-tarefa para arrecadar donativos e ampliar apoio às famílias afetadas
Após a chuva, alerta redobrado para evitar doenças em Macaé
Vigilância em Saúde orienta moradores sobre cuidados com ferimentos, alimentos e água após enchentes
Força-tarefa libera Ponte da Barra após acúmulo de resíduos no Rio Macaé
Equipes de Serviços Públicos retiram galhos, lixo e até colchões para garantir navegação segura
Abastecimento é interrompido no Sana após temporal na serra
Chuvas acima do esperado impedem acesso às captações e mobilizam envio emergencial de água potável ao distrito
Macaé intensifica limpeza após chuvas e desobstrui Ponte da Barra para garantir navegação
Força-tarefa remove toneladas de resíduos e reforça manutenção em ruas e redes de drenagem da cidade
