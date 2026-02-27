Máquinas atuam em trechos afetados na região serrana após deslizamentos e danos na pista - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2026 14:53

Macaé - A região serrana vive dias de reconstrução após o volume elevado de chuva que atingiu o interior do município nas últimas 48 horas. Estradas estratégicas para moradores, produtores rurais e turistas sofreram impactos, exigindo interdições parciais e ações emergenciais para garantir a segurança de quem circula pela área.

A Secretaria de Interior informou que equipes técnicas e maquinário pesado permanecem mobilizados para desobstruir vias, conter erosões e recuperar trechos comprometidos. O trabalho concentra esforços nos pontos mais críticos, onde houve queda de barreiras e danos no leito das estradas.

Entre os acessos já liberados estão Bicuda a Cachoeiras de Macaé, Bicuda a Macaé no quilômetro 26, Bicuda Pequena a Serro Frio, Serra da Cruz e Areia Branca.

Ainda recebem intervenções os trechos Bicuda Pequena a Boa Alegria, Frade a Cabeceira do Sana e Frade a Boa Alegria. Nesses locais, máquinas atuam para estabilizar o solo e permitir a liberação total com segurança.

A orientação é que motoristas redobrem a atenção, evitem trafegar em caso de chuva forte e acompanhem os comunicados oficiais para atualização das condições das vias.