Convocados devem se apresentar à Secretaria de Gestão de Pessoas para entrega de documentos e exames admissionais - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 26/02/2026 11:40

Macaé - Macaé avança no reforço do quadro efetivo e publica a 20ª convocação do concurso público referente ao edital 01/2024. A nova lista contempla candidatos aprovados para os cargos de Professor A, Professor Orientador Pedagógico e Contador, respeitando rigorosamente a ordem de classificação.

A convocação foi oficializada após a homologação do resultado final por meio do Decreto nº 072/2025, já divulgado no Diário Oficial do município. Com isso, os selecionados iniciam a fase de entrega de documentos e procedimentos admissionais.

Os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, localizada na Avenida Presidente Feliciano Sodré, 466, no Centro. Nesta etapa, é obrigatória a apresentação da documentação exigida em edital, além do início do processo para emissão do Atestado de Saúde Ocupacional. O atendimento está previsto para sexta-feira, às 9h.

Entre os documentos solicitados estão identidade com foto, CPF, título de eleitor com certidão de quitação, comprovante de escolaridade, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência atualizado, declaração sobre acúmulo de cargo público, declaração de Imposto de Renda ou de isento, número de PIS ou PASEP, dados bancários do Itaú, documentação dos filhos menores, quando houver, registro em conselho profissional e certidão negativa criminal da comarca de residência.

A orientação é que os candidatos verifiquem atentamente prazos e exigências para evitar pendências que possam impedir a posse.