Mulher foi localizada no bairro Mirante da Lagoa após mandado expedido pela Justiça de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Mulher foi localizada no bairro Mirante da Lagoa após mandado expedido pela Justiça de MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 26/02/2026 11:40

Macaé - A Polícia Civil cumpriu, na manhã de quarta-feira, dia 25, um mandado de prisão contra uma mulher acusada de tentar matar o próprio companheiro em Macaé. A prisão ocorreu no bairro Mirante da Lagoa, após trabalho de investigação que apurou os fatos registrados em 31 de março de 2023.

De acordo com as informações da ocorrência, a tentativa de homicídio aconteceu no bairro Parque Aeroporto, após uma discussão dentro da residência do casal. Durante o desentendimento, a mulher teria desferido golpes de faca que atingiram a vítima nas costas e no tórax. O homem sofreu perfuração pulmonar e outras lesões graves.

A tragédia só não foi maior porque terceiros intervieram e conseguiram conter a agressora. A vítima recebeu atendimento médico e sobreviveu.

As investigações apontaram que o ataque teria sido motivado por um dano material ocorrido na casa. Com base nas provas reunidas, a 1ª Vara Criminal de Macaé expediu mandado de prisão contra a acusada.

Após diligências, os agentes localizaram a mulher e efetuaram a prisão. Ela foi encaminhada à unidade policial e permanece à disposição da Justiça.