Tempo fechado e nuvens carregadas mantêm Macaé em estado de atenção para chuva forteFoto: Douglas Smmithy
Macaé entra em alerta para chuva forte e risco de alagamentos
Defesa Civil orienta moradores e reforça cuidados diante de previsão de temporais até sexta-feira
Defesa Civil interdita Estrada da Turma após erosão provocada pela chuva em Macaé
Via na região serrana foi comprometida pelo aumento do nível do rio; previsão indica mais chuva até sexta-feira
PM apreende drogas no Visconde de Araújo após denúncia anônima
Material foi encontrado em ponto conhecido como Boca do Bela Vista durante patrulhamento conjunto com a Mobilidade Urbana
Macaé Cup Futsal 2026 movimenta Arena Sol Y Mar e promete revelar novos talentos
Torneio reúne 10 categorias de base e coloca a cidade no centro do futsal regional
Operação da Polícia Civil fecha ponto de tráfico no Parque Aeroporto
Ação integra ofensiva estadual contra o crime organizado e resulta em prisão e apreensão de drogas e moto roubada
Macaé aposta em qualificação para manter liderança na geração de empregos
Município planeja novos polos nos bairros e lança plataforma para aproximar trabalhadores das empresas
