Tempo fechado e nuvens carregadas mantêm Macaé em estado de atenção para chuva forte - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 25/02/2026 13:48

Macaé - A Defesa Civil de Macaé colocou o município em atenção diante da previsão de pancadas de chuva moderada a forte nos próximos dias. A formação de um sistema de baixa pressão próximo à costa do Estado do Rio de Janeiro mantém o tempo instável e eleva o risco de transtornos, principalmente na região serrana, onde já foram registrados acumulados expressivos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume pode chegar a 60 milímetros por hora ou ultrapassar 100 milímetros em 24 horas em pontos isolados do Sudeste, incluindo Macaé. O cenário aumenta a possibilidade de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos em áreas de encosta.

A orientação é clara: prevenção salva vidas. Em casa, moradores devem fechar portas e janelas, recolher objetos soltos e evitar o uso de velas em caso de falta de energia, optando por lanternas. Quem vive em área de risco precisa ficar atento a rachaduras no solo, inclinação de árvores e estalos em estruturas.

Nas ruas, a recomendação é não atravessar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas e manter distância de fios rompidos. Motoristas devem evitar estacionar próximos a placas, torres ou árvores. Em caso de elevação do nível de rios, é importante se afastar das margens e não utilizar pontes e passarelas.

Em situações de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp 22 99103 4275.