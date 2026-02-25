Reunião define novos polos de qualificação e criação de plataforma para conectar profissionais e empresas - Foto: Divulgação

Publicado 25/02/2026 13:32

Macaé - Macaé quer transformar crescimento em oportunidade real para quem busca emprego. Após liderar a geração de vagas na região no último ano, o município traça novas estratégias para 2026 com foco na qualificação profissional e na aproximação entre empresas e trabalhadores.

O planejamento foi debatido em reunião entre o prefeito Welberth Rezende, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, e a secretária de Qualificação Profissional, Rebeca Madureira. A meta é ampliar investimentos no setor e fortalecer programas que preparem a população para as demandas do mercado.

Entre as propostas está o Qualifica Macaé, projeto que prevê a implantação de 10 polos de capacitação distribuídos em áreas estratégicas da cidade. Aroeira, Malvinas, Nova Holanda, Ajuda, Campo D’Oeste, Parque Aeroporto, Visconde de Araújo, Lagomar e a região serrana, com Glicério e Sana, estão entre os locais indicados. A proposta é descentralizar o ensino e facilitar o acesso aos cursos, levando formação profissional para perto de casa.

Outra iniciativa é o Qualificados Macaé, plataforma digital que reunirá dados de alunos formados nos cursos municipais. A ferramenta permitirá que empresas consultem perfis profissionais e encontrem mão de obra capacitada com mais agilidade, criando uma ponte direta entre quem oferece vagas e quem está pronto para trabalhar.

Segundo a equipe técnica, o planejamento também definiu as ações do primeiro semestre na área de capacitação, alinhando oferta de cursos às necessidades do setor produtivo. A estratégia reforça a aposta na qualificação como caminho para sustentar o desenvolvimento econômico e ampliar oportunidades.