Macaé - Macaé reacende a tradição do samba e dos bois pintadinhos e prepara a volta dos desfiles oficiais após mais de uma década. A festa começa na próxima quinta-feira (26), na Cidade do Samba, montada na Linha Verde, espaço que recebeu arquibancadas, iluminação em LED, sonorização e estrutura reforçada para receber o público com conforto e segurança.
A programação abre com os Bois Pintadinhos na quinta-feira (26) e segue no domingo (1º de março). O Grupo de Acesso entra na avenida na sexta-feira (27) e o Grupo Especial desfila no sábado (28). A expectativa é de arquibancada para 1.600 pessoas, além de áreas laterais com capacidade para cerca de 600 pessoas em cada lado.
A vistoria técnica realizada no local avaliou detalhes operacionais e logísticos. O objetivo é garantir organização e tranquilidade para quem vai prestigiar o espetáculo.
A retomada representa o resgate de uma tradição histórica da cultura macaense e reforça o potencial do município no cenário carnavalesco do interior do estado.
Cronograma dos desfiles das escolas de samba: Grupo de Acesso Dia 27/2 Hora: À partir de 21h GRES Sol y Mar (Bosque Azul) GRES Mocidade dos Cajueiros GRES Águia Dourada GRES Unidos dos Estudantes GRES Unidos da Vila GRES Mocidade do Botafogo
Grupo Especial Dia 28/02 Hora: À partir de 21h Colocação 2015 GRES Esplendor do Lagomar (Subiu do Acesso 2015) GRES Foliões das Malvinas (5ª colocada) GRES Império da Barra (4ª colocada) GRES Princesinha do Atlântico (1ª colocada) GRES Unidos dos Bairros (2ª colocada) GRES Acadêmicos da Aroeira (3ª colocada)
Cronograma dos desfiles dos Bois Pintadinhos Dia 26/2 Hora: A partir de 21h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.