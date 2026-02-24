Estrutura montada na Linha Verde marca o retorno dos desfiles das escolas de samba e bois pintadinhos em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 24/02/2026 10:50

Macaé - Macaé reacende a tradição do samba e dos bois pintadinhos e prepara a volta dos desfiles oficiais após mais de uma década. A festa começa na próxima quinta-feira (26), na Cidade do Samba, montada na Linha Verde, espaço que recebeu arquibancadas, iluminação em LED, sonorização e estrutura reforçada para receber o público com conforto e segurança.

A programação abre com os Bois Pintadinhos na quinta-feira (26) e segue no domingo (1º de março). O Grupo de Acesso entra na avenida na sexta-feira (27) e o Grupo Especial desfila no sábado (28). A expectativa é de arquibancada para 1.600 pessoas, além de áreas laterais com capacidade para cerca de 600 pessoas em cada lado.

A vistoria técnica realizada no local avaliou detalhes operacionais e logísticos. O objetivo é garantir organização e tranquilidade para quem vai prestigiar o espetáculo.

A retomada representa o resgate de uma tradição histórica da cultura macaense e reforça o potencial do município no cenário carnavalesco do interior do estado.

Cronograma dos desfiles das escolas de samba:

Grupo de Acesso

Dia 27/2

Hora: À partir de 21h

GRES Sol y Mar (Bosque Azul)

GRES Mocidade dos Cajueiros

GRES Águia Dourada

GRES Unidos dos Estudantes

GRES Unidos da Vila

GRES Mocidade do Botafogo

Grupo Especial

Dia 28/02

Hora: À partir de 21h

Colocação 2015

GRES Esplendor do Lagomar (Subiu do Acesso 2015)

GRES Foliões das Malvinas (5ª colocada)

GRES Império da Barra (4ª colocada)

GRES Princesinha do Atlântico (1ª colocada)

GRES Unidos dos Bairros (2ª colocada)

GRES Acadêmicos da Aroeira (3ª colocada)

Cronograma dos desfiles dos Bois Pintadinhos

Dia 26/2

Hora: A partir de 21h

Dia 27/2

Hora: A partir de 21h

Dia 28/2

Hora: A partir de 21h

Dia 1º de março

Hora: A partir de 21h