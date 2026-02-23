Suspeito, material apreendido e dinheiro em espécie foram encaminhados para a 123ª DP - Foto: Reprodução

Publicado 23/02/2026 10:21

Macaé - O Serviço Reservado do 32º BPM identificou uma movimentação suspeita nas imediações da comunidade do Aeroporto e, a partir do monitoramento, chegou até um homem que circulava de bicicleta pelo bairro Parque Atlântico. A atitude chamou atenção dos agentes, que observaram o momento em que ele teria feito a entrega de entorpecentes a outra pessoa.

Segundo a ocorrência, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado poucos metros depois. Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de maconha, R$ 50 em dinheiro e um aparelho celular.

De acordo com a polícia, o homem afirmou que atuava no tráfico havia cerca de um mês e que recebia R$ 150 por cada carga comercializada. Ele foi encaminhado para a 123ª DP, onde permaneceu preso por tráfico de drogas. O material ficou apreendido.