Suspeito, material apreendido e dinheiro em espécie foram encaminhados para a 123ª DPFoto: Reprodução
Bicicleta vira alvo de investigação e homem é preso por tráfico no Parque Atlântico
Suspeito foi flagrado pelo Serviço Reservado do 32º BPM após denúncia do setor de inteligência
Peças de caminhão roubado são recuperadas e homem é preso em oficina de Macaé
Investigação começou após anúncio em rede social e levou agentes até estabelecimento na Nova Holanda
Emart abre 160 vagas gratuitas para Curso Livre de Teatro em Macaé
Oportunidade é voltada para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos; aulas começam em março no Centro Macaé de Cultura
Macaé abre 30 vagas para formação em Redução de Danos em 2026
Curso gratuito com 212 horas prepara profissionais e estudantes para atuar no cuidado e na prevenção ao uso prejudicial de álcool, tabaco e outras drogas
Qualifica Mulher divulga resultado e convoca aprovadas para matrícula em Macaé
Cursos exclusivos para mulheres têm vagas nas áreas de logística, plataforma, almoxarifado e informática
CriaSana de cara nova vira ponto de encontro no Sana
Revitalização amplia lazer, cultura e turismo no distrito serrano de Macaé
