Novo parquinho com grama sintética garante mais segurança para as crianças e conforto para as famíliasFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 21/02/2026 21:38

Macaé - O CriaSana retomou o protagonismo como espaço de convivência no Sana após a revitalização que modernizou a estrutura e ampliou as opções de lazer, cultura e integração comunitária no distrito serrano de Macaé. Moradores, comerciantes e turistas já ocupam o local com mais frequência, transformando a área central em ponto de encontro para todas as idades.

Entre as melhorias, o novo parquinho infantil chama atenção. Equipado com escorregadores, estruturas de escalada, barras de equilíbrio e piso em grama sintética, o espaço oferece mais segurança para as crianças e tranquilidade para os responsáveis. Bancos e tendas foram instalados, reforçando o conforto e incentivando a permanência das famílias.

Criado em 2008, o CriaSana consolidou-se como polo cultural ao reunir artesanato, gastronomia e apresentações artísticas em meio à natureza. A estrutura conta com boxes de produtos locais, palco para eventos, banheiros e a Biblioteca Comunitária Bem-te-Vi. Mantida por voluntários, a biblioteca promove empréstimos de livros, oficinas de redação, leitura, desenho e pintura, fortalecendo o acesso à cultura desde a infância.

Durante a semana, o espaço recebe aulas de Maracatu, Ritbox, Dança Afro, Ginástica Localizada e Capoeira, ampliando o calendário de atividades e estimulando a prática esportiva e artística.

A programação cultural também ganhou fôlego com o retorno do projeto Macaé com Cultura, Arte e Luz. Após o Carnaval, o CriaSana recebeu apresentações musicais e espetáculo circense gratuito, reunindo público diverso. Neste sábado, a agenda segue com show de Fernanddim ForçaViva e Banda, a partir das 20h, reforçando o distrito como referência em turismo cultural na serra macaense.