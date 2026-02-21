Defesa Civil alerta para pancadas de chuva moderada a forte - Foto: Douglas Smmithy

Defesa Civil alerta para pancadas de chuva moderada a forte Foto: Douglas Smmithy

Publicado 21/02/2026 21:38

Macaé - A Defesa Civil de Macaé colocou o município em estado de atenção após a aproximação de uma frente fria pelo oceano, que já influencia o clima e pode provocar pancadas de chuva moderada a forte nas próximas horas. O alerta vale principalmente para moradores de áreas de encosta e regiões próximas a rios e canais.

Volumes de chuva já foram registrados no Mirante e na Região Serrana. A mudança no tempo reforça o sinal de cuidado, especialmente neste fim de semana, quando a instabilidade deve ganhar força.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão entre sábado (21), e domingo (22), indica acumulados que podem chegar a 20 milímetros por hora e até 50 milímetros por dia. O cenário inclui possibilidade de descargas elétricas, rajadas de vento, alagamentos em pontos isolados, transbordamento de rios e risco de deslizamentos.

Em casa, a orientação é manter portas e janelas fechadas durante ventos intensos, desligar o gás em caso de necessidade e evitar deixar objetos soltos em locais elevados. Se houver falta de energia, a recomendação é usar lanternas em vez de velas. Quem mora em área de risco deve observar rachaduras no solo, inclinação de árvores e qualquer sinal incomum na estrutura da residência.

Nas ruas, a população deve evitar áreas alagadas, enxurradas e não permanecer em piscinas, rios ou lagoas durante a instabilidade.

A Defesa Civil monitora as condições climáticas e reforça que, em caso de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp 22 99103 4275.