Defesa Civil alerta para pancadas de chuva moderada a forte Foto: Douglas Smmithy
Frente fria muda o tempo e Defesa Civil alerta para risco de chuva forte em Macaé
Previsão aponta pancadas intensas, ventos e descargas elétricas no fim de semana
Qualifica Mulher divulga resultado e convoca aprovadas para matrícula em Macaé
Cursos exclusivos para mulheres têm vagas nas áreas de logística, plataforma, almoxarifado e informática
CriaSana de cara nova vira ponto de encontro no Sana
Revitalização amplia lazer, cultura e turismo no distrito serrano de Macaé
Trio de Durval Lelys muda rotina e transporte ganha reforço especial em Macaé
Ônibus extras entram em circulação neste domingo para atender público na Praia Campista e Cavaleiros
Espetáculo "Herança" leva clássicos europeus ao palco do Sindipetro-NF em Macaé
Montagem da EMART reúne formandos do curso técnico em Teatro e mergulha em conflitos familiares, poder e memória
Macaé Cup Futsal 2026 transforma cidade em vitrine para novos talentos
Competição reúne dez categorias de base e promete movimentar ginásios, famílias e economia local no fim de fevereiro
