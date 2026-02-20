Avenida Atlântica terá interdições para garantir a passagem do Trio Amoré com segurança - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 20/02/2026 10:57

Macaé - O Trio Amoré muda a rotina da orla de Macaé neste fim de semana e exige atenção redobrada de motoristas e moradores. A passagem do trio elétrico, marcada para domingo, dia 22, com concentração às 16h na Praia Campista, vai provocar alterações no tráfego entre o Trevo da Campista e a Rua Raquel Reid, nos Cavaleiros.

A Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana informou que a primeira mudança começa à meia-noite de sexta-feira, dia 20, para sábado, dia 21, quando ficará proibido estacionar nos dois lados da Avenida Atlântica no trecho entre o Trevo da Praia Campista e a Rua Raquel Reid, conhecida como Rua do Brasa e Vino. Os proprietários precisam retirar os veículos antes do horário para evitar transtornos.

No domingo, a partir das 6h, o tráfego será totalmente bloqueado nesse mesmo trecho para garantir a segurança do público e da operação do trio. Moradores poderão acessar as ruas transversais pela Avenida Nossa Senhora da Glória.

Agentes de trânsito estarão posicionados ao longo da orla para orientar condutores, organizar desvios e reforçar a segurança viária durante o evento.