Cadeiras anfíbias permitem que pessoas com mobilidade reduzida aproveitem o mar com segurançaFoto: Ilustração

Publicado 20/02/2026 10:57

Macaé - Projeto Verão para Todos muda de endereço neste domingo, dia 22, e transforma a Praia de Imbetiba em espaço de inclusão e cidadania. A ação acontece das 9h às 14h e será realizada de forma excepcional no local por causa da apresentação do trio elétrico com Durval Lelys, marcada para a Praia dos Cavaleiros.

Desenvolvida pela Secretaria Executiva de Defesa Civil, a iniciativa garante acesso ao banho de mar para pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes. Quinze agentes da Defesa Civil, além de voluntários capacitados, atuam no suporte aos participantes, com o uso de cadeiras anfíbias apropriadas para a areia e a água. A atividade depende das condições climáticas favoráveis para ocorrer com segurança.

O atendimento é gratuito e não exige inscrição prévia. Basta apresentar documento de identidade no local. Menores de idade precisam estar acompanhados por responsável.

A proposta reforça o direito ao lazer e amplia o acesso à praia para todos, promovendo inclusão, respeito e autonomia em um dos cenários mais tradicionais de Macaé.