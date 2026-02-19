Publicado 19/02/2026 10:53

Macaé - O CriaSana abre espaço para a arte e convida moradores e turistas a ocuparem o distrito serrano com cultura e lazer neste fim de semana. O projeto Macaé com Cultura, Arte e Luz retoma as edições especiais de verão na sexta-feira, dia 20, e no sábado, dia 21, com música ao vivo e espetáculo circense gratuito.

A programação começa na sexta-feira, às 19h, com o Circo da Matita, produção da Dona do Meu Nariz Produções. O espetáculo promete encantar crianças e adultos com números coloridos, malabares e interação com o público. Às 20h, Paulo Psiquismo sobe ao palco para apresentar um repertório musical que marca a abertura da temporada.

No sábado, também às 20h, o público confere o show de Fernanddim FORÇAVIVA e Banda. A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura nos momentos de lazer e fortalecer o CriaSana como ponto de encontro artístico.

O espaço, recém-reformado, reúne biblioteca comunitária, boxes de artesanato e gastronomia, além de palco estruturado para receber artistas locais e visitantes. Durante a semana, oferece aulas de maracatu, dança afro, capoeira e outras atividades.

A proposta é transformar o distrito em cenário permanente de arte e convivência, aproximando público e artistas em um ambiente acolhedor.