Cronograma do PSS entra na reta final com avaliação curricular e divulgação do resultado definitivo - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 18/02/2026 15:01

Macaé - Macaé avança para a etapa final do Processo Seletivo Simplificado para professor universitário e define as datas que vão decidir o futuro dos candidatos. Após a aplicação da prova objetiva, o calendário agora concentra as atenções na análise curricular e na divulgação do resultado definitivo.

Entre os dias 21 e 24 de fevereiro acontece a avaliação curricular, fase que considera a formação acadêmica e a experiência profissional dos concorrentes. O resultado dessa etapa será publicado no dia 26 de fevereiro, quando os candidatos poderão conferir a pontuação e acompanhar sua classificação.

A divulgação do resultado final está marcada para 4 de março. A previsão é que os contratos tenham início no dia 6 de março, conforme a necessidade da Secretaria Executiva de Ensino Superior.

O processo seletivo oferece 16 vagas para professor universitário, com carga horária de 20 horas semanais e salário base de R$ 3.887,89. A orientação é que os candidatos acompanhem todas as atualizações no site oficial e no Diário Oficial do município.