Oficinas de música e atividades físicas movimentam polos culturais na região serrana de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 18/02/2026 15:01

Macaé - Macaé amplia o acesso à cultura e à atividade física na região serrana com a abertura de inscrições para oficinas gratuitas nos polos Maguinho e CriaSana. A iniciativa contempla crianças, jovens, adultos e idosos, com aulas que começam ainda neste mês e prometem movimentar Glicério e o Arraial do Sana.

No Polo de Cultura Carlos Magno Abreu Ferreira, o Maguinho, em Glicério, a programação inclui Ginástica para a Terceira Idade às segundas, terças e quintas, às 9h; Treinamento Funcional nos mesmos dias, às 15h; além de aulas de Violão e Percussão às terças, nos turnos da tarde e da noite, e às quartas pela manhã. A proposta é estimular saúde, convivência e expressão artística em um ambiente acolhedor.

No CriaSana, no Centro do Arraial do Sana, a comunidade conta com Ginástica Localizada às quintas e sextas, às 9h30 e às 16h, com avaliação física incluída. O espaço também abre aos fins de semana com feira de artesanato e atrações culturais, fortalecendo a economia criativa local.

As inscrições devem ser feitas diretamente nos polos, nos dias e horários das atividades, com os instrutores. O Maguinho funciona na Rua Lauro Gonçalves Pacheco, das 8h às 17h, e disponibiliza os contatos 22 99209 2604 e polodeculturaglicerio@gmail.com

para informações.