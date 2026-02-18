Praia das Pedrinhas foi cenário do afogamento que vitimou homem de 50 anos em Macaé - Reprodução

Praia das Pedrinhas foi cenário do afogamento que vitimou homem de 50 anos em MacaéReprodução

Publicado 18/02/2026 15:01

Macaé - Macaé registrou uma tarde de tristeza na Praia das Pedrinhas com a morte de Edinaldo Negreiros Cidrão, de 50 anos, vítima de afogamento. Ele ainda recebeu ajuda de pessoas que estavam no local, mas não resistiu.

De acordo com informações apuradas, banhistas perceberam a situação e retiraram o homem da água na tentativa de prestar socorro até a chegada do Corpo de Bombeiros. A equipe foi acionada, mas encontrou dificuldade de acesso à faixa de areia porque a porteira ao lado dos quiosques estava trancada. O atendimento ocorreu logo após a liberação da entrada.

O corpo foi removido e encaminhado para os procedimentos legais. As circunstâncias do afogamento não foram detalhadas oficialmente.

A morte provocou forte repercussão nas redes sociais. Amigos e conhecidos deixaram mensagens de despedida e solidariedade à família. Edinaldo foi lembrado como trabalhador e pessoa querida na comunidade.