Praia das Pedrinhas foi cenário do afogamento que vitimou homem de 50 anos em MacaéReprodução
Homem morre afogado na Praia das Pedrinhas, em Macaé
Vítima de 50 anos foi socorrida por banhistas antes da chegada dos Bombeiros; caso causou comoção nas redes
Cultura e movimento ganham força na serra de Macaé
Polos Maguinho, em Glicério, e CriaSana, no Sana, abrem inscrições para oficinas gratuitas de esporte e música
PSS de professor universitário entra na fase decisiva em Macaé
Avaliação curricular começa dia 21; resultado final sai em 4 de março e contratos têm início previsto para o dia 6
Homem morre afogado na Praia das Pedrinhas, em Macaé
Vítima de 50 anos foi socorrida por banhistas antes da chegada dos Bombeiros; caso causou comoção nas redes
Juventude técnica encara a realidade do mercado já no primeiro dia de aula em Macaé
Aula inaugural no INSG coloca estudantes frente a frente com os desafios do emprego e mostra o que as empresas realmente procuram
Carnaval altera trânsito em Macaé nesta terça-feira
Bloqueios atingem Cavaleiros, Bar do Coco e Região Serrana para garantir segurança de foliões e motoristas
Loja da BRK em Macaé abre às 13h na Quarta-feira de Cinzas
Atendimento presencial e pelo WhatsApp funciona em horário especial; operação de esgoto segue 24 horas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.