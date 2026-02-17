Unidade da BRK no Centro de Macaé retoma atendimento presencial às 13h na Quarta-feira de Cinzas - Foto: Ilustração

Publicado 17/02/2026 12:21

Macaé - Os moradores de Macaé que precisarem de atendimento presencial da BRK na Quarta-feira de Cinzas devem ficar atentos ao horário especial. A loja da concessionária, localizada na Rua Dr. Júlio Olivier, nº 238, loja 3, no Centro, abrirá as portas a partir das 13h.

O mesmo horário será adotado para o atendimento via WhatsApp, pelo número 11 99988 0001. A orientação é que os clientes priorizem, sempre que possível, os canais digitais para facilitar o acesso aos serviços.

Pelo telefone 0800 771 0001 ou pela Agência Virtual Minha BRK, disponível em aplicativo e site, é possível emitir segunda via da conta, solicitar religação de água, informar vazamentos na rede de esgoto, alterar data de vencimento da fatura e aderir ao débito automático.

A concessionária reforça que os serviços operacionais, como coleta e tratamento de esgoto, permanecem funcionando normalmente, com equipes de plantão durante todo o período.