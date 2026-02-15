Novo Ecoponto instalado na praça principal de Córrego do Ouro amplia coleta seletiva e leva serviço à região serranaFoto: Divulgação
Serra ganha reforço na coleta seletiva com novo Ecoponto em Córrego do Ouro
Equipamento instalado na praça principal amplia serviço em Macaé e fecha ciclo de cinco unidades previstas
Maracatu toma conta dos Cavaleiros e transforma orla em palco de tradição no Carnaval da Alegria
Cortejo do grupo do Sana emociona moradores e turistas e reforça a força da cultura afro-brasileira em Macaé
Macaé avança com macrodrenagem e transforma realidade no Campo D’Oeste
Obras encerram histórico de alagamentos no bairro e iniciam nova etapa no Novo Horizonte
Trancistas ganham visibilidade em Macaé com mapeamento inédito
Levantamento já reúne cerca de 90 profissionais e fortalece políticas de valorização da cultura afro-brasileira
Macaé leva campanha Não é Não às ruas e reforça combate ao assédio no Carnaval
Ação no Carnaval da Alegria 2026 mobiliza rede de proteção, qualifica comerciantes e amplia canais de apoio às mulheres
Bois Pintadinhos tomam orlas e avenidas de Macaé no Carnaval da Alegria 2026
Tradição centenária percorre praias, bairros e calçadão com desfiles itinerantes e programação até terça-feira
