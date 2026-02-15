Novo Ecoponto instalado na praça principal de Córrego do Ouro amplia coleta seletiva e leva serviço à região serranaFoto: Divulgação

Macaé - Macaé amplia a rede de coleta seletiva e leva o serviço, pela primeira vez, até a região serrana. O novo Ecoponto instalado na praça principal de Córrego do Ouro marca a conclusão da implantação das cinco unidades planejadas no município e fortalece a política de gestão de resíduos sólidos.
Com o equipamento em funcionamento, moradores da serra passam a contar com um ponto fixo para o descarte correto de materiais recicláveis. A proposta é facilitar o acesso da população ao serviço, estimular a consciência ambiental e reduzir o volume de lixo destinado ao aterro.
O secretário de Serviços Públicos, Rodrigo Silva, destacou que a expansão representa um avanço estrutural. Segundo ele, a ampliação ocorre de forma organizada, com planejamento para consolidar a coleta seletiva em todo o município, garantindo sustentabilidade e impacto positivo a longo prazo.
Além de Córrego do Ouro, os Ecopontos funcionam no bairro Pecado, na Praça Washington Luiz, no Centro, em Lagomar e no Parque Aeroporto. O sistema é reforçado pela coleta porta a porta em bairros como São Marcos, Jardim Guanabara, Nova Macaé, Aroeira, Jardim Pinheiro e Santa Mônica.
Para participar, o morador deve separar recicláveis limpos e secos e destiná-los aos pontos de entrega ou aguardar a coleta programada. A atitude reduz impactos ambientais, fortalece o trabalho dos catadores e aproxima a cidade de um modelo mais consciente de desenvolvimento.