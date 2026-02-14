Obras de macrodrenagem avançam no Campo D?Oeste e chegam ao Novo Horizonte em Macaé - Foto: Divulgação

Obras de macrodrenagem avançam no Campo D?Oeste e chegam ao Novo Horizonte em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 14/02/2026 14:20

Macaé - Moradores do Campo D’Oeste começam a viver uma nova rotina longe da água invadindo casas e ruas nos dias de chuva forte. A macrodrenagem executada no bairro entra na fase final e marca uma virada na infraestrutura urbana da região. Ao mesmo tempo, o Novo Horizonte já recebe as primeiras frentes de trabalho da nova etapa do projeto.

A intervenção integra o maior pacote de drenagem já realizado no interior do Estado do Rio de Janeiro. A proposta é clara: enfrentar um problema antigo que afetava famílias há anos e garantir mais segurança, mobilidade e tranquilidade durante o período chuvoso.

No Campo D’Oeste, 21 ruas passam por reestruturação completa. O bairro recebe 30.608,89 metros quadrados de pavimentação em piso intertravado, 5.312 metros quadrados de rede de drenagem e 14.851,17 metros quadrados de calçadas. A obra reorganiza o escoamento da água da chuva e melhora a circulação de pedestres e veículos.

O Novo Horizonte entra agora no cronograma com 27 ruas contempladas. A previsão inclui 88.010,74 metros quadrados de pavimentação, 11.817 metros quadrados de drenagem e 36.469,83 metros quadrados de calçadas. A ampliação da infraestrutura busca reduzir riscos de alagamentos e valorizar os imóveis da região.

O prefeito Welberth Rezende destacou que o investimento representa mudança concreta na vida da população. Segundo ele, a macrodrenagem começou na região da Linha Vermelha, avançou pelo canal, incluiu instalação de bombas e agora chega aos bairros mais impactados historicamente pelas chuvas.

A expectativa é que, com a conclusão das etapas previstas, Campo D’Oeste consolide um novo cenário urbano e que Novo Horizonte siga o mesmo caminho, fortalecendo a infraestrutura e oferecendo mais qualidade de vida aos moradores.