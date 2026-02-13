Cortejo cultural e blocos tomam as ruas de Macaé na abertura do Carnaval da Alegria 2026 - Foto: Douglas Smmithy

Macaé - Macaé dá início nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, ao Carnaval da Alegria 2026 com uma proposta clara: ocupar ruas, orlas e praças com cultura, música e tradição. A programação oficial reúne blocos, cortejos, Bois Pintadinhos, matinês e shows distribuídos por diferentes pontos do município, do Centro aos distritos da serra.

A abertura acontece das 20h às 22h com o Cortejo Cultural que sai do Posto 1 em direção ao palco dos Cavaleiros, levando os Bois Pintadinhos pelas ruas. Em Imbetiba, o Baile de Máscaras e a Batalha de Confetes com Benê e Andrea Martins animam o público das 19h à meia-noite. Glicério recebe o baile com Zé Rangel e banda, das 22h à meia-noite, enquanto o Sana promove Baile de Máscaras no Cria Sana com Edson Batata.

O prefeito Welberth Rezende destacou que o evento foi planejado para alcançar toda a cidade, valorizar os bairros e fortalecer o turismo de eventos. Segundo ele, além de promover lazer e identidade cultural, o Carnaval movimenta a economia local e impulsiona setores como comércio, serviços e hotelaria.

No sábado, 14 de fevereiro, a festa ganha ritmo logo às 9h com os Bois itinerantes no Calçadão. À tarde, Glauco Zulo sobe ao trio elétrico às 16h. O cortejo da Charanga Lyra percorre o trajeto até o palco dos Cavaleiros, que também recebe atrações do Macaé Dance Folia, Bailes do Benê e apresentações musicais variadas. O Anfiteatro abriga matinê com Bob Zoom em edição especial de Carnaval.

No domingo, 15, Batukada Brasil comanda o trio elétrico às 16h. A programação inclui ainda cortejos culturais, apresentações no palco Cavaleiros, blocos tradicionais, shows em Imbetiba, Bar do Coco, Glicério e Sana, além da continuidade dos Bois itinerantes no Parque Aeroporto.

A segunda-feira, 16, mantém o ritmo intenso com Bloco da Kynnie no trio elétrico, cortejo do Bloco do Benê, apresentações no palco Cavaleiros e atrações nos bairros. O Anfiteatro recebe o público infantil com Bento e Totó. À noite, os Bois Pintadinhos desfilam nas principais ruas de seus bairros de origem.

O encerramento na terça-feira, 17, terá Batukada Brasil no trio elétrico, cortejo da Charanga Lyra, shows no palco Cavaleiros com destaque para Monobloco e programação simultânea em Imbetiba, Bar do Coco, Glicério e Sana. Os Bois itinerantes fecham a agenda com desfile em Imbetiba.

A secretária de Cultura, Waleska Freire, ressaltou que a programação prioriza a diversidade cultural e a ocupação democrática dos espaços públicos, além de valorizar artistas locais e tradições populares.

Com atrações para crianças, jovens e adultos, Macaé transforma o Carnaval em celebração plural, descentralizada e acessível, reforçando a identidade cultural da cidade e o espírito coletivo da folia.