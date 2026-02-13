Bois Pintadinhos desfilam com cores e tradição pelas orlas e bairros de MacaéFoto: Rui Porto Filho
Os cortejos passam pela orla da Praia dos Cavaleiros, pelo Calçadão Rui Barbosa, pela Avenida Tancredo Neves, conhecida como antiga 62, pelo bairro Parque Aeroporto e pela Praia de Imbetiba. Além dos pontos centrais, cada boi também percorre as ruas de suas comunidades de origem, reforçando o vínculo com os moradores.
A programação começa na sexta-feira, dia 13, às 20h, na orla dos Cavaleiros. No sábado, dia 14, a festa segue às 9h no Calçadão. No domingo, dia 15, os desfiles chegam ao Parque Aeroporto às 19h. Na segunda-feira, dia 16, os bois se apresentam às 19h nas principais ruas de seus bairros. O encerramento acontece na terça-feira, dia 17, a partir das 13h, na orla de Imbetiba.
Entre os representantes da Nova Holanda estão Suave Veneno, Lepo Lepo NH, Boladão e Suave Veneno Jr. As Malvinas contam com Imperador, Mestre e Xuxa. A Aroeira marca presença com Bob Marley, Matozão, Salgueiro, Arrasa Nem, Tenente, D’Kota, Alzirão Jr. e Salgueiro Jr. O Morro de Santana é representado pelo Ladeira, o Miramar por Falcão e Falcão Jr., o Bela Vista pelo Taradão e a Brasília pelo Rei da Barra.
Os grupos foram credenciados por meio do Chamamento Público 9 de 2024, nas vertentes Cultura Popular II e III, voltadas a Bois Pintadinhos e manifestações folclóricas. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura garante apoio institucional e busca democratizar o acesso às apresentações, levando os espetáculos a diferentes regiões da cidade.
Mais do que desfile, o Boi Pintadinho representa identidade, memória e pertencimento. Ao ocupar espaços públicos e bairros históricos, os grupos mantêm viva uma tradição que passa de pais para filhos e reafirma o Carnaval como expressão da cultura popular macaense.
Haverá ainda o Desfile dos Bois Pintadinhos na Cidade do Samba, na Linha Verde, nos dias 26 de fevereiro e 1º de março.
Cavaleiros, sexta-feira (13)
Das 20h às 21h: Suave Veneno e Lepo Lepo NH.
Das 21h às 22h: Bob Marley e Matozão.
Das 22h às 23h: Imperador e Salgueiro.
Das 23h às 0h: Rei da Barra e Suave Veneno JR.
Das 0h às 1h: Ladeira e Falcão.
Calçadão, sábado (14)
Das 9h às 10h: Arrasa Nem e Tenente.
Das 10h às 11h: Xuxa e Mestre.
Das 11h às 12h: Taradão e Alzirão JR.
Das 12h às 13h: Falcão JR e Boladão.
Das 13h às 14h: D’Kota e Salgueiro JR.
Aeroporto, domingo (15)
Das 20h às 21h: Suave Veneno e Lepo Lepo NH.
Das 21h às 22h: Bob Marley e Matozão.
Das 22h às 23h: Imperador e Salgueiro.
Das 23h às 0h: Rei da Barra e Suave Veneno JR.
Das 0h às 1h: Ladeira e Falcão.
Ruas principais dos bairros dos Bois Pintadinhos, segunda-feira (16), às 19h
Das 13h às 14h: Arrasa Nem, Tenente e Taradão.
Das 14h às 15h: Falcão JR, D’Kota e Boladão.
Das 15h às 16h: Mestre, Alzirão JR, Xuxa e Salgueiro JR
