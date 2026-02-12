Autoridades apresentam calendário turístico de 2026 com programação distribuída ao longo do ano - Foto: Divulgação

Publicado 12/02/2026 13:20

Macaé - Macaé decidiu ocupar o calendário inteiro. A cidade apresentou oficialmente a programação turística de 2026 com 114 eventos distribuídos ao longo de 218 dias, em uma estratégia que busca manter o fluxo de visitantes durante todos os meses do ano e fortalecer a economia local.

O lançamento do Calendário de Eventos Turísticos 2026 marcou mais um capítulo da retomada do setor, que ganhou fôlego nos últimos anos. A nova grade reúne atividades esportivas, culturais, religiosas, empresariais, científicas e de lazer, ampliando o perfil de público e diversificando as atrações.

Os números já refletem esse movimento. Segundo o prefeito Welberth Rezende, apenas em janeiro de 2026 o município registrou aumento de 40 por cento no número de ônibus de excursão em comparação com o mesmo período do ano anterior. O total saltou de 78 para 110 veículos. Para ele, o dado indica que Macaé se consolida cada vez mais como destino turístico.

Conhecida historicamente pelo turismo de negócios ligado ao petróleo e ao setor de energia, a cidade agora amplia o foco para eventos e lazer. O município conta com o segundo maior polo hoteleiro do Estado do Rio de Janeiro, fator que reforça a capacidade de receber grandes encontros e festivais ao longo do ano.

Entre as iniciativas que ganharam destaque está o Natal Magia, que passou a atrair visitantes de cidades vizinhas e da região. A valorização da gastronomia e da hotelaria também integra a estratégia de fortalecimento do setor, com impacto direto na geração de renda e empregos.

A segurança é outro ponto previsto na estrutura turística. Macaé deve inaugurar uma base da Polícia Turística com a presença do governador Cláudio Castro. O município também informou que realizou a doação de 20 viaturas para reforçar a segurança pública.

O secretário de Turismo, Léo Anderson, afirmou que o planejamento antecipado permite organização do trade turístico e previsibilidade para moradores e visitantes. Segundo ele, a diversidade da programação confirma a vocação plural da cidade, que reúne turismo esportivo, cultural, de natureza, de negócios e ligado à economia do mar.

Com agenda distribuída ao longo de todo o ano, Macaé busca manter hotéis ocupados, restaurantes cheios e espaços públicos movimentados, transformando eventos em motor permanente de desenvolvimento.