Cartilha digital orienta foliões sobre atitudes inclusivas no Carnaval de MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 12/02/2026 13:20

Macaé - Macaé aposta na informação como ferramenta de inclusão e coloca no ar uma cartilha digital com orientações para um Carnaval mais acessível e respeitoso. O guia Seja um Folião da Inclusão Carnaval para Todos está disponível no portal oficial do município e reúne dicas práticas para estimular atitudes baseadas em empatia e convivência.

O material foi divulgado pela administração municipal com foco na promoção da acessibilidade e no respeito à diversidade durante os dias de festa. A proposta é ampliar a conscientização da população e dos visitantes, indo além das adaptações físicas e estruturais.

De acordo com a coordenadora de Políticas para Pessoas com Deficiência da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Acessibilidade e Economia Solidária, Caroline Mizurine, a inclusão também depende do comportamento de cada cidadão. Ela destaca que tão importante quanto garantir acessibilidade arquitetônica e comunicacional é fortalecer a acessibilidade atitudinal, ligada ao respeito, à empatia e às ações individuais e coletivas.

Organizada pela Subsecretaria Estadual de Políticas Inclusivas, a cartilha aborda a convivência com pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e múltipla, além de tratar de neurodivergências, mobilidade reduzida e doenças raras. O conteúdo apresenta orientações sobre como oferecer ajuda de forma adequada, como se comunicar com respeito e quais termos utilizar no dia a dia.

O guia traz exemplos de situações comuns no Carnaval, como circulação em vias públicas, uso de arquibancadas e participação em eventos com grande público. Também orienta sobre o significado e a importância dos símbolos de acessibilidade, reforçando que inclusão é responsabilidade compartilhada.

A cartilha pode ser baixada gratuitamente por qualquer interessado no portal macae.rj.gov.br. A iniciativa busca fortalecer uma cultura de acolhimento e ampliar o debate sobre direitos, garantindo que a alegria da festa alcance todos, sem barreiras.