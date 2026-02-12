Prefeito e comandante geral da PM discutem reforço do policiamento em Macaé - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Prefeito e comandante geral da PM discutem reforço do policiamento em MacaéFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 12/02/2026 13:20

Macaé - Macaé colocou a segurança pública no centro das discussões ao avançar, nesta semana, em tratativas com o comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Em reunião realizada na capital, o prefeito Welberth Rezende se encontrou com o comandante geral da corporação, coronel Marcelo de Menezes, para alinhar medidas voltadas ao reforço do policiamento no município.

O encontro teve como foco principal o aumento do efetivo policial na cidade, a ampliação da frota de viaturas e a inauguração da nova base de policiamento turístico, a BPTur. A proposta é fortalecer a presença da PM em áreas estratégicas, tanto nos bairros quanto nos pontos de maior circulação de visitantes.

Segundo o prefeito, a segurança é uma das prioridades da gestão municipal e está diretamente ligada à qualidade de vida da população. Ele destacou que o compromisso da administração é construir uma cidade cada vez mais segura para quem mora, trabalha e investe em Macaé.

O comandante geral da PM ressaltou a importância estratégica do município no cenário estadual e afirmou que a reunião tratou de pautas relevantes para o fortalecimento da segurança. De acordo com o coronel Marcelo de Menezes, a corporação reconhece que um ambiente seguro contribui para o desenvolvimento econômico, estimula novos negócios e impacta diretamente o bem estar da população.

Macaé, que possui forte atividade ligada ao setor de petróleo e energia e também vem ampliando o calendário de eventos e o turismo, busca integrar ações de segurança ao crescimento da cidade. A futura base de policiamento turístico integra esse planejamento, com atenção especial às áreas de grande fluxo.

A expectativa, segundo as autoridades, é que as medidas debatidas resultem em avanços concretos nos próximos meses, ampliando a sensação de segurança e fortalecendo a estrutura de policiamento no município.