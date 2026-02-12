Mulheres convocadas devem realizar matrícula na sede da Secretaria em ImbetibaFoto: Douglas Smmithy
Macaé convoca mulheres para matrícula em cursos gratuitos de qualificação
Formações em parceria com o SENAI contemplam áreas industriais e administrativas e priorizam moradoras em situação de vulnerabilidade
Macaé convoca mulheres para matrícula em cursos gratuitos de qualificação
Formações em parceria com o SENAI contemplam áreas industriais e administrativas e priorizam moradoras em situação de vulnerabilidade
Macaé lança calendário com 114 eventos e aposta no turismo o ano inteiro
Programação de 2026 soma 218 dias de atrações e consolida cidade como destino além do petróleo
Macaé reforça diálogo com PM e articula mais efetivo e base turística
Reunião no Rio debate aumento de policiais, novas viaturas e fortalecimento da segurança para moradores e visitantes
Macaé lança cartilha digital e convoca foliões para um Carnaval mais inclusivo
Guia gratuito reúne orientações sobre respeito, acessibilidade e convivência com pessoas com deficiência durante a folia
Macaé reforça policiamento com entrega de 20 novas viaturas ao 32º BPM
Investimento amplia patrulhamento nas ruas e promete mais agilidade no atendimento de ocorrências
Macaé convoca aprovados e reforça equipes na Educação e na Fiscalização
Novo chamamento do concurso público amplia quadro de professores, auditores e servidores escolares; apresentação começa no dia 19
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.