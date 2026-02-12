Mulheres convocadas devem realizar matrícula na sede da Secretaria em Imbetiba - Foto: Douglas Smmithy

Mulheres convocadas devem realizar matrícula na sede da Secretaria em ImbetibaFoto: Douglas Smmithy

Macaé - Macaé deu mais um passo na ampliação de oportunidades para mulheres que buscam qualificação profissional e autonomia financeira. A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres divulgou a lista de convocadas para matrícula em cursos gratuitos realizados em parceria com a Firjan SENAI, unidade Macaé.

As candidatas selecionadas devem comparecer à sede da Secretaria, na Rua Dr. Luiz Belegard, 139, em Imbetiba, das 9h às 16h. No dia 23 de fevereiro, será feita a matrícula para os cursos de Auxiliar de Plataforma e Assistente de Operação em Logística. Já no dia 24, será a vez das selecionadas para Almoxarife de Obras e Pacote Office. É necessário apresentar documento oficial com foto.

As turmas são exclusivas para mulheres moradoras do município, com 18 anos ou mais. O programa prioriza aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, com o objetivo de ampliar o acesso ao mercado de trabalho e fortalecer a independência financeira.

Caso haja vagas não preenchidas, candidatas que integram o cadastro de reserva poderão ser convocadas. Novas listas estão previstas para divulgação no dia 26 de fevereiro, para os cursos de Auxiliar de Plataforma e Assistente de Operação em Logística, e no dia 3 de março, para Almoxarife de Obras e Pacote Office. As matrículas complementares ocorrerão nos dias 27 de fevereiro e 5 de março.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres, Quelen Rezende, destacou que a iniciativa busca oferecer ferramentas concretas para transformação de vida. Segundo ela, a qualificação profissional contribui para romper ciclos de dependência financeira e ampliar horizontes, além de criar um ambiente de acolhimento e fortalecimento feminino. A parceria com o SENAI, acrescentou, amplia as chances de inserção no mercado formal.

Em cumprimento à Lei Municipal 4.901 de 2022, que institui o sistema de cotas, 20 por cento das vagas são destinadas a mulheres afrodescendentes. A medida reforça o compromisso com a equidade e a inclusão social.

A iniciativa integra as políticas públicas voltadas ao protagonismo feminino no município, com foco na geração de renda, capacitação técnica e valorização das mulheres macaenses.