Equipes levam campanha Não é Não a pontos de grande circulação durante o Carnaval em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 13/02/2026 15:05

Macaé - Macaé vai transformar a folia em palco de conscientização e respeito durante o Carnaval da Alegria 2026. A cidade contará com a campanha Não é Não, iniciativa voltada à prevenção e ao enfrentamento do assédio e da violência contra meninas e mulheres nos dias de festa.

A ação será coordenada pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e terá como foco a orientação de foliões e comerciantes, além da presença ativa em pontos de grande circulação. A proposta é clara: Carnaval é espaço de diversão, mas o respeito é regra.

Durante o período carnavalesco, equipes estarão nas regiões dos Cavaleiros, Sana, Imbetiba, Bar do Coco e Glicério com distribuição de panfletos, leques informativos, cartazes, adesivos e banners. As mensagens reforçam o direito das mulheres à liberdade e à segurança, além de orientar sobre como buscar ajuda em caso de importunação.

Colaboradores de bares e estabelecimentos comerciais passarão por qualificação para identificar situações de risco e oferecer acolhimento adequado. Esses profissionais integrarão a Rede de Proteção às Mulheres do município, com aplicação de protocolos que priorizam escuta, segurança e encaminhamento correto aos serviços especializados.

Entre as orientações está o pedido de um drink específico como sinal discreto de socorro em caso de insegurança. A estratégia busca oferecer apoio imediato sem exposição da vítima.

A campanha também destaca que o enfrentamento à violência é responsabilidade coletiva. A Lei Federal 13.718 de 2018 prevê pena de um a cinco anos de reclusão para o crime de importunação sexual. Dados nacionais indicam que 73 por cento das mulheres temem sofrer assédio no Carnaval e que metade já vivenciou esse tipo de situação durante a folia.

Macaé segue ainda o Protocolo Estadual Não é Não Respeite a Decisão, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com capacitação on-line obrigatória oferecida pela Secretaria de Estado da Mulher. O objetivo é ampliar a prevenção, qualificar o acolhimento e fortalecer a rede de atendimento.

Durante o Carnaval, a cidade contará com a atuação da Patrulha Maria da Penha, fruto da parceria entre a Guarda Municipal e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, além do apoio do 32º Batalhão da Polícia Militar. O atendimento da Secretaria funciona na Rua Doutor Luiz Bellegard, 139, em Imbetiba, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone 2791 6620. O canal nacional Ligue 180 permanece disponível 24 horas para denúncias e orientações.

A iniciativa reforça que alegria e respeito caminham juntos e que a proteção das mulheres precisa ser compromisso permanente, dentro e fora do Carnaval.