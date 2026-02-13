Ônibus terão reforço nas linhas que atendem praias e áreas de eventos em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 13/02/2026 15:05

Macaé - Macaé prepara uma operação especial de transporte para dar conta do aumento de passageiros durante o Carnaval. A partir desta sexta-feira, dia 13, o sistema municipal de ônibus passa a funcionar com reforço nas linhas que atendem praias, bairros turísticos e áreas de eventos, com esquema ampliado tanto de dia quanto à noite.

A Coordenadoria de Transporte, ligada à Secretaria de Mobilidade Urbana, organizou a estratégia em conjunto com a concessionária responsável pelo serviço. A meta é garantir deslocamento com mais agilidade, conforto e segurança para moradores e visitantes.

As linhas que seguem para as praias Campista, dos Cavaleiros, Imbetiba e Lagoa terão mais horários e veículos extras nos principais corredores. O reforço também alcança as regiões do Bar do Coco e da Serra, ampliando as opções para quem pretende circular pela cidade durante os dias de festa.

O Terminal Central funcionará 24 horas, o que facilita a integração entre bairros e estimula o uso do transporte público como alternativa prática para evitar congestionamentos e dificuldades de estacionamento. A tarifa segue em R$ 1 para moradores que utilizam o Cartão Macaé.

Equipes de fiscalização atuarão em pontos estratégicos e nas proximidades dos eventos para acompanhar a operação e verificar o cumprimento das viagens programadas. A presença dos fiscais busca assegurar regularidade no atendimento e suporte aos passageiros.

Com o esquema especial, Macaé aposta na organização do transporte como peça-chave para um Carnaval mais acessível, garantindo mobilidade para quem quer aproveitar a folia nas praias e nos polos culturais da cidade.