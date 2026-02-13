Macaé monta operação de saúde com UTIs móveis para o Carnaval da Alegria 2026 - Foto: Ilustração

Macaé monta operação de saúde com UTIs móveis para o Carnaval da Alegria 2026Foto: Ilustração

Publicado 13/02/2026 15:05

Macaé - Macaé estruturou uma força-tarefa na área da saúde para acompanhar os cinco dias do Carnaval da Alegria 2026. Entre 13 e 17 de fevereiro, ambulâncias equipadas e equipes multiprofissionais estarão distribuídas estrategicamente nos locais de maior concentração de público, com suporte direto da rede municipal de urgência e emergência.

O plano especial prevê a atuação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros e motoristas nos principais polos da festa. A proposta é oferecer atendimento rápido em casos de intercorrências, assegurando tranquilidade para moradores e turistas.

Na Praia dos Cavaleiros, um dos pontos centrais da programação, três ambulâncias ficarão de prontidão. Duas serão UTIs móveis com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e maqueiros. Uma acompanhará o trio elétrico e outra permanecerá próxima ao palco. Uma ambulância básica, com técnico de enfermagem e maqueiros, também atenderá no local.

Na Praia de Imbetiba, uma UTI móvel com equipe completa ficará posicionada nas proximidades do palco. A Praça do Bar do Coco contará com outra ambulância UTI equipada para atendimentos de maior complexidade. No Solar dos Mellos, o suporte será feito por ambulância básica com enfermeiro, técnico de enfermagem e maqueiros.

A Região Serrana também integra o planejamento. Em Glicério, uma equipe formada por enfermeiro, técnico de enfermagem e maqueiros ficará disponível durante a programação. No Sana, a unidade de saúde terá ampliação das equipes para reforçar o atendimento no período.

Além da estrutura nos pontos de evento, o Hospital Público de Macaé, o Hospital da Serra, as UPAs da Barra e do Lagomar, e os prontos-socorros Municipal e do Aeroporto estarão preparados para absorver possíveis ocorrências encaminhadas pelas equipes de campo.

De acordo com a coordenação de eventos da Saúde, cada ambulância contará com equipe preparada para prestar os primeiros atendimentos no próprio local, reduzindo o tempo de resposta e garantindo mais segurança aos foliões.

Com a operação especial, Macaé busca assegurar que o Carnaval da Alegria 2026 seja marcado pela celebração, mas também pelo cuidado e pela responsabilidade com a saúde coletiva.