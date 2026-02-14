Profissionais de trançados afro-brasileiros são cadastradas em iniciativa inédita no municípioFoto: Douglas Smmithy

Macaé - Trancistas de Macaé passam a ocupar espaço oficial nas políticas públicas do município com um mapeamento que já cadastrou aproximadamente 90 profissionais até janeiro. A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, busca reconhecer quem são, onde atuam e quais são as principais demandas de quem trabalha com trançados afro-brasileiros na cidade.
O levantamento contempla profissionais que atendem em salões de beleza, em domicílio, na área central, nos bairros e na região serrana. A proposta vai além do cadastro. Os dados vão orientar ações de qualificação, apoio institucional e ampliação da visibilidade de mulheres que transformam tradição em sustento e preservam saberes ancestrais.
Os trançados afro-brasileiros carregam história, identidade e resistência. Em 2024, o município instituiu o Dia Municipal da Pessoa Trancista, celebrado em 6 de junho, por meio da Lei 5.230. A medida incluiu a data no calendário oficial e ampliou o reconhecimento do segmento.
Segundo o secretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Márcio Camelo, o mapeamento permite estruturar políticas mais eficientes e fortalecer o diálogo com as profissionais. A secretaria informou que, após a conclusão do cadastro, as informações serão sistematizadas para embasar novos projetos e programas.