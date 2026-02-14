Profissionais de trançados afro-brasileiros são cadastradas em iniciativa inédita no municípioFoto: Douglas Smmithy
Trancistas ganham visibilidade em Macaé com mapeamento inédito
Levantamento já reúne cerca de 90 profissionais e fortalece políticas de valorização da cultura afro-brasileira
Macaé leva campanha Não é Não às ruas e reforça combate ao assédio no Carnaval
Ação no Carnaval da Alegria 2026 mobiliza rede de proteção, qualifica comerciantes e amplia canais de apoio às mulheres
Bois Pintadinhos tomam orlas e avenidas de Macaé no Carnaval da Alegria 2026
Tradição centenária percorre praias, bairros e calçadão com desfiles itinerantes e programação até terça-feira
Carnaval da Alegria 2026 começa em Macaé com programação em vários pontos da cidade
Programação começa nesta sexta-feira com cortejos, blocos, shows e atrações para todas as idades em bairros, praias e distritos
Ambulâncias e equipes de saúde estarão posicionadas nos principais pontos do Carnaval em Macaé
Equipes médicas, ambulâncias avançadas e reforço nas unidades garantem atendimento nos principais pontos de folia
Macaé reforça ônibus para praias e mantém Terminal Central 24 horas no Carnaval
Operação especial amplia linhas para os principais pontos de folia e mantém tarifa a R$ 1 para quem usa o Cartão Macaé
