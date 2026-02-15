Cortejo de maracatu leva ritmo, cores e ancestralidade à Praia dos Cavaleiros durante o Carnaval da Alegria. - Foto: Divulgação

Cortejo de maracatu leva ritmo, cores e ancestralidade à Praia dos Cavaleiros durante o Carnaval da Alegria.Foto: Divulgação

Publicado 15/02/2026 19:22

Macaé - O maracatu transformou a Praia dos Cavaleiros em um grande palco a céu aberto neste sábado, no Carnaval da Alegria, em Macaé. O som grave dos tambores ecoou pela orla, os passos firmes marcaram o compasso da festa e o público se deixou conduzir por uma experiência que misturou música, dança e ancestralidade.

O cortejo, formado por integrantes do grupo do Sana, levou cores, figurinos tradicionais e energia contagiante ao cenário da praia. A apresentação arrancou aplausos e olhares atentos de quem acompanhava cada movimento. Para muitos, foi mais que entretenimento: foi encontro com a história e com as raízes da cultura popular brasileira.

A secretária de Cultura, Waleska Freire, destacou que a proposta da programação é ampliar o acesso às manifestações tradicionais e dialogar com diferentes públicos. Segundo ela, o maracatu reforça a diversidade cultural do município e cria conexões entre passado e presente.

Moradora do Lagomar, Ana Luísa da Conceição, de 30 anos, assistiu ao cortejo pela primeira vez. Ela contou que ficou encantada com a beleza e o talento dos participantes. Já a maranhense Joice Privado Lopes afirmou que a apresentação despertou lembranças da infância e da importância histórica da tradição.

O pequeno Gael Quitanilha, de 10 anos, participou do cortejo ao lado da mãe, Gleice Quitanilha. Ele resumiu o sentimento de quem viveu a experiência por dentro: disse que gosta de tudo no maracatu e que ficou feliz em fazer parte do momento.

O próximo cortejo está previsto para terça-feira, às 16h, com trajeto do campo até o CriaSana. A programação do Carnaval da Alegria segue nos Cavaleiros, no Bar do Coco e em Glicério, com shows e atrações musicais ao longo da noite.