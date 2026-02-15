Trio da Batukada Brasil levou música e energia do Posto 1 ao Posto 2 na Praia dos CavaleirosFoto: Divulgação
Batukada Brasil arrasta multidão e transforma orla dos Cavaleiros em corredor da folia
Trio percorre a praia no domingo de Carnaval e anima moradores e turistas com repertório que mistura axé, samba rock e pop
Serra ganha reforço na coleta seletiva com novo Ecoponto em Córrego do Ouro
Equipamento instalado na praça principal amplia serviço em Macaé e fecha ciclo de cinco unidades previstas
Maracatu toma conta dos Cavaleiros e transforma orla em palco de tradição no Carnaval da Alegria
Cortejo do grupo do Sana emociona moradores e turistas e reforça a força da cultura afro-brasileira em Macaé
Macaé avança com macrodrenagem e transforma realidade no Campo D’Oeste
Obras encerram histórico de alagamentos no bairro e iniciam nova etapa no Novo Horizonte
Trancistas ganham visibilidade em Macaé com mapeamento inédito
Levantamento já reúne cerca de 90 profissionais e fortalece políticas de valorização da cultura afro-brasileira
Macaé leva campanha Não é Não às ruas e reforça combate ao assédio no Carnaval
Ação no Carnaval da Alegria 2026 mobiliza rede de proteção, qualifica comerciantes e amplia canais de apoio às mulheres
