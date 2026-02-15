Trio da Batukada Brasil levou música e energia do Posto 1 ao Posto 2 na Praia dos Cavaleiros - Foto: Divulgação

Publicado 15/02/2026 19:34

Macaé - A banda Batukada Brasil fez a orla da Praia dos Cavaleiros pulsar ao som de tambores, guitarras e vozes afinadas neste domingo (15) de Carnaval, em Macaé. O trio elétrico saiu do Posto 1 e seguiu até o Posto 2, arrastando foliões pelo calçadão em uma tarde marcada por dança, canto coletivo e clima de celebração.

Com 20 anos de estrada, o grupo reúne dez integrantes entre cantores e músicos. No repertório, uma mistura de axé, samba rock, pop rock e clássicos carnavalescos. A proposta diversificada dialogou com públicos de diferentes idades e manteve a energia alta do início ao fim do percurso.

A esteticista Maria Araújo chegou cedo para garantir lugar perto do trio. Disse que era o primeiro dia dela na folia e que a programação superou as expectativas. Já o turista paulista Davi Souza contou que visita Macaé pela primeira vez e elogiou a variedade de atrações.

A agenda musical continua. Nesta segunda-feira (16), às 16h, a cantora macaense Kynnie Williams sobe ao trio. Na terça-feira (17), também às 16h, a Batukada Brasil retorna à orla. O encerramento do ciclo de trios acontece no domingo (22), às 16h, com show de Durval Lelys na Praia dos Cavaleiros.

