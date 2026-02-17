Agentes organizam fluxo de veículos e pedestres durante programação de CarnavalFoto: Douglas Smmithy
Carnaval altera trânsito em Macaé nesta terça-feira
Bloqueios atingem Cavaleiros, Bar do Coco e Região Serrana para garantir segurança de foliões e motoristas
Juventude técnica encara a realidade do mercado já no primeiro dia de aula em Macaé
Aula inaugural no INSG coloca estudantes frente a frente com os desafios do emprego e mostra o que as empresas realmente procuram
Loja da BRK em Macaé abre às 13h na Quarta-feira de Cinzas
Atendimento presencial e pelo WhatsApp funciona em horário especial; operação de esgoto segue 24 horas
Batukada Brasil arrasta multidão e transforma orla dos Cavaleiros em corredor da folia
Trio percorre a praia no domingo de Carnaval e anima moradores e turistas com repertório que mistura axé, samba rock e pop
Serra ganha reforço na coleta seletiva com novo Ecoponto em Córrego do Ouro
Equipamento instalado na praça principal amplia serviço em Macaé e fecha ciclo de cinco unidades previstas
Maracatu toma conta dos Cavaleiros e transforma orla em palco de tradição no Carnaval da Alegria
Cortejo do grupo do Sana emociona moradores e turistas e reforça a força da cultura afro-brasileira em Macaé
