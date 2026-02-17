Agentes organizam fluxo de veículos e pedestres durante programação de Carnaval - Foto: Douglas Smmithy

Agentes organizam fluxo de veículos e pedestres durante programação de CarnavalFoto: Douglas Smmithy

Publicado 17/02/2026 12:21

Macaé - A terça-feira de Carnaval (17) muda a rotina de quem circula por Macaé. Bloqueios estratégicos e reforço no ordenamento viário entram em ação em diferentes pontos da cidade para acompanhar trios elétricos, blocos e eventos culturais previstos para o dia.

Na Praia dos Cavaleiros, a Avenida Atlântica terá interdições em dois momentos. Das 13h às 20h, o trecho entre o Posto 1 e o Posto 2 ficará fechado para a passagem do trio elétrico. Após esse horário, o bloqueio permanece do Posto 1 até a área do palco, entre as ruas Winston Churchill e Viña del Mar, até o fim da programação. As vagas de estacionamento no lado direito da via seguem suspensas no mesmo trecho.

No Bar do Coco, a área interna do estacionamento permanece fechada para veículos durante todo o dia, com agentes atuando na travessia de pedestres e na organização do fluxo.

No Sana, distrito serrano, equipes acompanham desde as primeiras horas da manhã o movimento nos acessos às cachoeiras e aos blocos, com atuação até a 1h para garantir fluidez e segurança.

Durante a circulação dos Bois Pintadinhos pelo Centro e bairros como Imbetiba e Aeroporto, a orientação é clara: motoristas devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção.